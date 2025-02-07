https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-belediye-baskani-yolsuzluktan-tutuklandi-devlet-kasasindan-15-ton-sosis-aldigi-belirlendi-1093442609.html
Eski belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı: Devlet kasasından 1.5 ton sosis aldığı belirlendi
Eski belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı: Devlet kasasından 1.5 ton sosis aldığı belirlendi
Sputnik Türkiye
Hırvatistan’ın Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in, üç yıl boyunca... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T00:08+0300
2025-02-07T00:08+0300
2025-02-07T00:13+0300
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sosis
domuz sosisi
yemek
yolsuzluk
yolsuzlukla mücadele
yolsuzluk soruşturması
yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)
hırvatistan
belediye
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Hırvatistan’ın HDZ partisi üyesi olan Milicevic, devletin kasasından harcadığı parayla 1.5 ton sosisi rüşvet olarak hediye etti.Hırvatistan’a özgü, domuz etinden yapılan baharatlı bir sosis türü olan Kulen Sosisi'nden görev yaptığı 3 yıl boyunca 1.5 ton aldığı belirlenen Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in sosisleri satın aldığı kasap dükkânının sahibinin de gözaltına alındığı bildirilirken yolsuzluğun toplam maliyetinin on binlerce euro'yu bulduğu ifade edildi.2009-2021 yılları arasında Zupanja Belediye Başkanı olarak görev yapan ve bir dönem HDZ’den ulusal parlamentoda bulunan Milicevic hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rtuk-sosis-partisi-gidatopya-adli-yapim-hakkinda--inceleme-baslatti-sapkin-icerik-1086168967.html
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sosis, domuz sosisi, yemek, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk soruşturması, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), hırvatistan, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı
sosis, domuz sosisi, yemek, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk soruşturması, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), hırvatistan, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı
Eski belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı: Devlet kasasından 1.5 ton sosis aldığı belirlendi
00:08 07.02.2025 (güncellendi: 00:13 07.02.2025)
Hırvatistan’ın Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in, üç yıl boyunca belediye bütçesinden yaklaşık 1.5 ton ünlü Kulen sosisi satın aldığı ve bunları çeşitli bakanlık ve yetkililere hediye ettiği öne sürüldü.
Hırvatistan’ın HDZ partisi üyesi olan Milicevic, devletin kasasından harcadığı parayla 1.5 ton sosisi rüşvet olarak hediye etti.
Hırvatistan’a özgü, domuz etinden yapılan baharatlı bir sosis türü olan Kulen Sosisi'nden görev yaptığı 3 yıl boyunca 1.5 ton aldığı belirlenen Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in sosisleri satın aldığı kasap dükkânının sahibinin de gözaltına alındığı bildirilirken yolsuzluğun toplam maliyetinin on binlerce euro'yu bulduğu ifade edildi.
2009-2021 yılları arasında Zupanja Belediye Başkanı olarak görev yapan ve bir dönem HDZ’den ulusal parlamentoda bulunan Milicevic hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.