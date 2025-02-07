https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-belediye-baskani-yolsuzluktan-tutuklandi-devlet-kasasindan-15-ton-sosis-aldigi-belirlendi-1093442609.html

Eski belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı: Devlet kasasından 1.5 ton sosis aldığı belirlendi

Eski belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı: Devlet kasasından 1.5 ton sosis aldığı belirlendi

Sputnik Türkiye

Hırvatistan’ın Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in, üç yıl boyunca... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T00:08+0300

2025-02-07T00:08+0300

2025-02-07T00:13+0300

dünya

sosis

domuz sosisi

yemek

yolsuzluk

yolsuzlukla mücadele

yolsuzluk soruşturması

yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)

hırvatistan

belediye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101860/93/1018609385_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a9844cf13ca3b3a904e1e2fee2eb174c.jpg

Hırvatistan’ın HDZ partisi üyesi olan Milicevic, devletin kasasından harcadığı parayla 1.5 ton sosisi rüşvet olarak hediye etti.Hırvatistan’a özgü, domuz etinden yapılan baharatlı bir sosis türü olan Kulen Sosisi'nden görev yaptığı 3 yıl boyunca 1.5 ton aldığı belirlenen Zupanja kasabasının eski belediye başkanı Davor Milicevic, kamu parasını zimmete geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Milicevic’in sosisleri satın aldığı kasap dükkânının sahibinin de gözaltına alındığı bildirilirken yolsuzluğun toplam maliyetinin on binlerce euro'yu bulduğu ifade edildi.2009-2021 yılları arasında Zupanja Belediye Başkanı olarak görev yapan ve bir dönem HDZ’den ulusal parlamentoda bulunan Milicevic hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rtuk-sosis-partisi-gidatopya-adli-yapim-hakkinda--inceleme-baslatti-sapkin-icerik-1086168967.html

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosis, domuz sosisi, yemek, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, yolsuzluk soruşturması, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), hırvatistan, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı