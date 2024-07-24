https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rtuk-sosis-partisi-gidatopya-adli-yapim-hakkinda--inceleme-baslatti-sapkin-icerik-1086168967.html

RTÜK 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapım hakkında inceleme başlattı: 'Sapkın içerik'

RTÜK 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapım hakkında inceleme başlattı: 'Sapkın içerik'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye katoloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya"... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:19+0300

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan inanç ve kültürel değerlerin hedef alındığını vurguladı."Kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonyanın", ülkenin geleceği gençleri medya aracılığıyla hedef aldığını kaydeden Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli "animasyon görünümündeki" yapımın, "sapkın içeriğiyle" halkın tepkisini çektiğini belirtti.Şahin, "Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rtuk-baskani-sahin-15-temmuzda-medyamiz-genel-olarak-basarili-bir-sinav-verdi-1085800321.html

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