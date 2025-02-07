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En çok zeytinyağı, baharat ve ette tespit edildi: Gıda hilesi yapılmayan 18 il belli oldu
En çok zeytinyağı, baharat ve ette tespit edildi: Gıda hilesi yapılmayan 18 il belli oldu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine göre, 63 ilde gıdada hile yapıldığı belirlendi. Zeytinyağı, et ürünleri... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerini düzenli olarak açıklıyor. Denetimler sonucunda 63 ilde hileli gıdalar tespit edilirken 90 firma, sağlığa zararlı ürünler sattığı için "kırmızı liste"ye alındı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Taklit ve tağşiş yaparak tüketiciyi kandıran bine yakın firma "turuncu liste"de yer aldı.En çok hile yapılan ürünler hangileri?Hileli gıdalar arasında temel tüketim ürünleri dikkat çekti. İşte en çok hile yapılan gıda ürünleri:✔ Zeytinyağı: Tohum yağı eklenerek sahte zeytinyağı üretildi.✔ Et ve et ürünleri: Dana eti diye at ve eşek eti satıldı, bazı ürünlere tavuk eti karıştırıldı.✔ Süt ve süt ürünleri: Peynirlerde yağ oranı düşürüldü.✔ Baharatlar: Gıda boyası eklenerek doğal görünüm sağlandı.✔ Lahmacun ve börek: İç malzemelerinde standartların dışında karışımlar kullanıldı.Gıda hilesi yapılmayan 18 i̇l belli olduDenetimler sırasında 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı tespit edildi. Söz konusu 18 il ise şöyle:✔ Ağrı✔ Ardahan✔ Artvin✔ Bayburt✔ Bingöl✔ Bitlis✔ Düzce✔ Erzincan✔ Hakkari✔ Karabük✔ Kars✔ Kastamonu✔ Kırıkkale✔ Kırşehir✔ Nevşehir✔ Niğde✔ Uşak✔ Van
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, gıda
tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, gıda

En çok zeytinyağı, baharat ve ette tespit edildi: Gıda hilesi yapılmayan 18 il belli oldu

15:07 07.02.2025 (güncellendi: 15:10 07.02.2025)
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine göre, 63 ilde gıdada hile yapıldığı belirlendi. Zeytinyağı, et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi temel gıdalarda yapılan hileler ve ürünleri üreten firmalar duyuruluyor. Ancak 18 ilde hiçbir firmanın gıda hilesi yapmadığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerini düzenli olarak açıklıyor. Denetimler sonucunda 63 ilde hileli gıdalar tespit edilirken 90 firma, sağlığa zararlı ürünler sattığı için "kırmızı liste"ye alındı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Taklit ve tağşiş yaparak tüketiciyi kandıran bine yakın firma "turuncu liste"de yer aldı.

En çok hile yapılan ürünler hangileri?

Hileli gıdalar arasında temel tüketim ürünleri dikkat çekti. İşte en çok hile yapılan gıda ürünleri:
Zeytinyağı: Tohum yağı eklenerek sahte zeytinyağı üretildi.
Et ve et ürünleri: Dana eti diye at ve eşek eti satıldı, bazı ürünlere tavuk eti karıştırıldı.
Süt ve süt ürünleri: Peynirlerde yağ oranı düşürüldü.
Baharatlar: Gıda boyası eklenerek doğal görünüm sağlandı.
Lahmacun ve börek: İç malzemelerinde standartların dışında karışımlar kullanıldı.

Gıda hilesi yapılmayan 18 i̇l belli oldu

Denetimler sırasında 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı tespit edildi. Söz konusu 18 il ise şöyle:

Ağrı
Ardahan
Artvin
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Düzce
Erzincan
Hakkari
Karabük
Kars
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Uşak
Van
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