https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-markalari-tek-tek-ifsa-etti-fistikli-baklavada-ay-cekirdegi-sucukta-tavuk-kafasi-cikti-1093373565.html

Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı

Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T10:40+0300

2025-02-05T10:40+0300

2025-02-05T10:44+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

gıda

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.Son yapılan testlerde; fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:Baklavada ay çekirdeği'En Tatlı Börek' markasının fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ortaya çıktı. Diğer markalar ise:İşte sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle:Hamburgerde sakatatListede hamburger köftesinde de sakatat tespit edildi. Bu marka ise DNC Baget Gıda Sanayi.Sucukta baş etiSakatat( baş eti) çıkan marka Ebrar Et ve Et Ürünleri.

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