https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-markalari-tek-tek-ifsa-etti-fistikli-baklavada-ay-cekirdegi-sucukta-tavuk-kafasi-cikti-1093373565.html
Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı
Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T10:40+0300
2025-02-05T10:40+0300
2025-02-05T10:44+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
gıda
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.Son yapılan testlerde; fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:Baklavada ay çekirdeği'En Tatlı Börek' markasının fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ortaya çıktı. Diğer markalar ise:İşte sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle:Hamburgerde sakatatListede hamburger köftesinde de sakatat tespit edildi. Bu marka ise DNC Baget Gıda Sanayi.Sucukta baş etiSakatat( baş eti) çıkan marka Ebrar Et ve Et Ürünleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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tarım bakanlığı, tarım bakanlığı işfa, tarım bakanlığı marka listesi, tarım bakanlığı tağşiş, taklit ve tağşiş listesi, tarım bakanlığı liste
Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı
10:40 05.02.2025 (güncellendi: 10:44 05.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bal, peynir, yağ, baharat, baklava, şarküteri ve hamur işi markaları ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
'En Tatlı Börek' markasının fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ortaya çıktı. Diğer markalar ise:
"Yakupağa et ve et ürünleri, DNC baget gıda sanayi, Efeköy Hayvancılık Üretim Pazarlama, Tanem Tohumgıda"
İşte sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle:
"Malia Tarım Ürünleri, SSC Grup Tarım gıda, İpekyolu Baharat, Gezginci Gıda"
Listede hamburger köftesinde de sakatat tespit edildi. Bu marka ise DNC Baget Gıda Sanayi.
Sakatat( baş eti) çıkan marka Ebrar Et ve Et Ürünleri.