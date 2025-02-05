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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-markalari-tek-tek-ifsa-etti-fistikli-baklavada-ay-cekirdegi-sucukta-tavuk-kafasi-cikti-1093373565.html
Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı
Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.Son yapılan testlerde; fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:Baklavada ay çekirdeği'En Tatlı Börek' markasının fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ortaya çıktı. Diğer markalar ise:İşte sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle:Hamburgerde sakatatListede hamburger köftesinde de sakatat tespit edildi. Bu marka ise DNC Baget Gıda Sanayi.Sucukta baş etiSakatat( baş eti) çıkan marka Ebrar Et ve Et Ürünleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıktı

10:40 05.02.2025 (güncellendi: 10:44 05.02.2025)
© AA / Adsız GünebakanGaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi
Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / Adsız Günebakan
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bal, peynir, yağ, baharat, baklava, şarküteri ve hamur işi markaları ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası ve baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
liste 5
liste 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
liste 5

Baklavada ay çekirdeği

'En Tatlı Börek' markasının fıstıklı baklavasında ay çekirdeği ortaya çıktı. Diğer markalar ise:
"Yakupağa et ve et ürünleri, DNC baget gıda sanayi, Efeköy Hayvancılık Üretim Pazarlama, Tanem Tohumgıda"
yeni liste
yeni liste - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
yeni liste
İşte sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle:
"Malia Tarım Ürünleri, SSC Grup Tarım gıda, İpekyolu Baharat, Gezginci Gıda"
liste 2
liste 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Hamburgerde sakatat

Listede hamburger köftesinde de sakatat tespit edildi. Bu marka ise DNC Baget Gıda Sanayi.
liste 1
liste 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
liste 1

Sucukta baş eti

Sakatat( baş eti) çıkan marka Ebrar Et ve Et Ürünleri.
tavuk kafa
tavuk kafa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
tavuk kafa
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