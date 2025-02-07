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En çok aranan lokasyonlar belli oldu: Herkesin merak ettiği adres açıklandı
En çok aranan lokasyonlar belli oldu: Herkesin merak ettiği adres açıklandı
Sputnik Türkiye
2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi araştırıldığı belirtilirken 250 milyon işletme ve mekan internetten arandı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T22:54+0300
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adres bilgisi
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İnternette en çok incelenen mekanlar arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Konya gibi şehirlerdeki tarihi yerler, parklar ve müzeler öne çıktı.Webrazzi'nin haberine göre, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlanırken, internette 250 milyon işletme ve mekan arandı. Türkiye’de ise en çok incelenen mekanlar, ziyaret edilecek yerler, parklar ve müzeler olmak üzere üç ana kategoriye ayrıldı.En çok incelenen ziyaret edilecek yerler:En çok incelenen parklar:En çok incelenen müzeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-galata-kulesi-ve-yarim-ay-birlikte-boyle-goruntulendi-1092408067.html
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türkiye, adres, adres bilgisi, müze, park, seyahat, tarih, eser, tarihi eser, antik eser, istanbul, ankara, izmir, antalya
türkiye, adres, adres bilgisi, müze, park, seyahat, tarih, eser, tarihi eser, antik eser, istanbul, ankara, izmir, antalya

En çok aranan lokasyonlar belli oldu: Herkesin merak ettiği adres açıklandı

22:54 07.02.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi araştırıldığı belirtilirken 250 milyon işletme ve mekan internetten arandı. Türkiye’de ise en çok incelenen mekanlar, ziyaret edilecek yerler, parklar ve müzeler olmak üzere üç ana kategoriye ayrıldı. Herkesin merakla aradığı adres ise Galata Kulesi olarak açıklandı.
İnternette en çok incelenen mekanlar arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Konya gibi şehirlerdeki tarihi yerler, parklar ve müzeler öne çıktı.
Webrazzi'nin haberine göre, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlanırken, internette 250 milyon işletme ve mekan arandı. Türkiye’de ise en çok incelenen mekanlar, ziyaret edilecek yerler, parklar ve müzeler olmak üzere üç ana kategoriye ayrıldı.

En çok incelenen ziyaret edilecek yerler:

1.
Galata Kulesi, İstanbul
2.
Anıtkabir, Ankara
3.
Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
4.
Pamukkale Travertenleri, Denizli
5.
Taksim Meydanı, İstanbul
6.
Manavgat Şelalesi, Antalya
7.
Side Antik Kenti, Antalya
8.
Apollon Tapınağı, Antalya
9.
Koza Han, Bursa
10.
Düden Şelaleleri, Antalya
11.
Pierre Loti Tepesi, İstanbul
12.
Efes Antik Kenti, İzmir
13.
Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
14.
Kemeraltı Çarşısı, İzmir
15.
İzmir Tarihi Asansör, İzmir
16.
İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
17.
Beyazıt Meydanı, İstanbul
18.
Eski Foça Sahili, İzmir
19.
Damlataş Mağarası, Antalya
20.
Tophane Saat Kulesi, Bursa

En çok incelenen parklar:

1.
Gülhane Parkı, İstanbul
2.
İBB Emirgan Korusu, İstanbul
3.
Güvenpark, Ankara
4.
Saklıkent Milli Parkı, Antalya
5.
Yıldız Parkı, İstanbul
6.
Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
7.
Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
8.
Gençlik Parkı, Ankara
9.
İzmir Kordon Alsancak, İzmir
10.
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
11.
Uludağ Milli Parkı, Bursa
12.
Kuğulu Park, Ankara
13.
Bahçeşehir Göleti, İstanbul
14.
Caddebostan Sahili, İstanbul
15.
Kültürpark, İzmir
16.
Karaalioğlu Parkı, Antalya
17.
Kültür Parkı, Bursa
18.
Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
19.
Kyoto Japon Parkı, Konya
20.
Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En çok incelenen müzeler:

1.
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
2.
Mevlana Müzesi, Konya
3.
Miniatürk, İstanbul
4.
Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
5.
Göbeklitepe, Şanlıurfa
6.
Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
7.
Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
8.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
9.
Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
10.
Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
11.
Harbiye Şelalesi, Hatay
12.
Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
13.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
14.
Atatürk Köşkü, Trabzon
15.
Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
16.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
17.
Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
18.
Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
19.
Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
20.
Bandırma Vapuru, Samsun
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
MULTİMEDYA
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi
7 Ocak, 02:50
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