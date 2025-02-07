https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/en-cok-aranan-lokasyonlar-belli-oldu-herkesin-merak-ettigi-adres-aciklandi-1093479024.html

En çok aranan lokasyonlar belli oldu: Herkesin merak ettiği adres açıklandı

En çok aranan lokasyonlar belli oldu: Herkesin merak ettiği adres açıklandı

Sputnik Türkiye

2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi araştırıldığı belirtilirken 250 milyon işletme ve mekan internetten arandı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T22:54+0300

2025-02-07T22:54+0300

2025-02-07T22:54+0300

türkiye

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tarihi eser

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İnternette en çok incelenen mekanlar arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Konya gibi şehirlerdeki tarihi yerler, parklar ve müzeler öne çıktı.Webrazzi'nin haberine göre, 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sağlanırken, internette 250 milyon işletme ve mekan arandı. Türkiye’de ise en çok incelenen mekanlar, ziyaret edilecek yerler, parklar ve müzeler olmak üzere üç ana kategoriye ayrıldı.En çok incelenen ziyaret edilecek yerler:En çok incelenen parklar:En çok incelenen müzeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-galata-kulesi-ve-yarim-ay-birlikte-boyle-goruntulendi-1092408067.html

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