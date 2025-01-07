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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-galata-kulesi-ve-yarim-ay-birlikte-boyle-goruntulendi-1092408067.html
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi
Sputnik Türkiye
Galata Kulesi ve yarım ayın İstanbul'da meydana getirdiği eşsiz görüntü kameralara yansıdı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yarım ay manzarası Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraf severler için eşsiz bir fırsat olan yarım ay manzarası muhteşem karelere konu oldu.
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fotoğraf, galata kulesi, yarım, ay, istanbul, фото
fotoğraf, galata kulesi, yarım, ay, istanbul, фото

İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi

02:50 07.01.2025 (güncellendi: 02:57 07.01.2025)
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Galata Kulesi ve yarım ayın İstanbul'da meydana getirdiği eşsiz görüntü kameralara yansıdı.
İstanbul'da yarım ay manzarası Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraf severler için eşsiz bir fırsat olan yarım ay manzarası muhteşem karelere konu oldu.
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
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