İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi
02:50 07.01.2025 (güncellendi: 02:57 07.01.2025)
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Galata Kulesi ve yarım ayın İstanbul'da meydana getirdiği eşsiz görüntü kameralara yansıdı.
İstanbul'da yarım ay manzarası Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraf severler için eşsiz bir fırsat olan yarım ay manzarası muhteşem karelere konu oldu.
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
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© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
2/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
3/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
4/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi
5/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay böyle görüntülendi