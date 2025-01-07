https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-galata-kulesi-ve-yarim-ay-birlikte-boyle-goruntulendi-1092408067.html

İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi

İstanbul'da Galata Kulesi ve yarım ay birlikte görüntülendi

Sputnik Türkiye

Galata Kulesi ve yarım ayın İstanbul'da meydana getirdiği eşsiz görüntü kameralara yansıdı. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

galata kulesi

yarım

ay

istanbul

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İstanbul'da yarım ay manzarası Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. Fotoğraf severler için eşsiz bir fırsat olan yarım ay manzarası muhteşem karelere konu oldu.

galata kulesi

ay

istanbul

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2025

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fotoğraf, galata kulesi, yarım, ay, istanbul, фото