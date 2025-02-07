https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ege-denizinde-pes-pese-depremler-afad-48lik-depremi-duyurdu-1093453173.html

Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu

Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki peş peşe... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-07T10:35+0300

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son depremler

ege denizi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Ege Denizi'nde son bir haftadır meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Günlerdir 4 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana gelirken 1-6 Şubat’ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem gerçekleşti. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Ege Denizi'nde son depremler📌 7 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html

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