https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ege-denizinde-pes-pese-depremler-afad-48lik-depremi-duyurdu-1093453173.html
Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu
Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki peş peşe... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:35+0300
2025-02-07T10:35+0300
2025-02-07T10:47+0300
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ege denizi
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Ege Denizi'nde son bir haftadır meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Günlerdir 4 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana gelirken 1-6 Şubat’ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem gerçekleşti. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Ege Denizi'nde son depremler📌 7 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu
10:35 07.02.2025 (güncellendi: 10:47 07.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki peş peşe depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde saat 10.16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde son bir haftadır meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Günlerdir 4 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana gelirken 1-6 Şubat’ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem gerçekleşti.
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Ege Denizi'nde son depremler
📌 7 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:
Saat 10:16 - 4.8 büyüklüğünde Saat 10:11 - 3.7 büyüklüğünde Saat 10:09 - 2.7 büyüklüğünde Saat 10:03 - 2.5 büyüklüğünde Saat 09:56 - 3.1 büyüklüğünde Saat 09:54 - 2.5 büyüklüğünde Saat 09:48 - 2.8 büyüklüğünde Saat 09:37 - 3.5 büyüklüğünde Saat 09:20 - 2.8 büyüklüğünde Saat 09:04 - 2.7 büyüklüğünde Saat 08:50 - 2.3 büyüklüğünde Saat 08:48 - 2.3 büyüklüğünde Saat 08:12 - 3.1 büyüklüğünde Saat 08:06 - 3.7 büyüklüğünde Saat 08:03 - 3.0 büyüklüğünde Saat 07:56 - 3.6 büyüklüğünde Saat 07:55 - 3.2 büyüklüğünde Saat 07:36 - 2.8 büyüklüğünde Saat 07:29 - 3.0 büyüklüğünde Saat 07:00 - 2.7 büyüklüğünde Saat 06:49 - 3.3 büyüklüğünde Saat 06:47 - 2.6 büyüklüğünde Saat 06:35 - 3.9 büyüklüğünde Saat 06:16 - 3.1 büyüklüğünde Saat 06:11 - 3.3 büyüklüğünde Saat 06:01 - 2.5 büyüklüğünde Saat 05:57 - 2.7 büyüklüğünde Saat 05:43 - 2.7 büyüklüğünde Saat 05:10 - 3.6 büyüklüğünde Saat 04:53 - 2.5 büyüklüğünde Saat 04:41 - 2.4 büyüklüğünde Saat 04:38 - 2.4 büyüklüğünde Saat 04:37 - 2.5 büyüklüğünde Saat 03:42 - 3.1 büyüklüğünde Saat 02:41 - 3.0 büyüklüğünde Saat 02:38 - 3.1 büyüklüğünde Saat 01:59 - 3.3 büyüklüğünde Saat 00:25 - 2.6 büyüklüğünde Saat 00:05 - 3.1 büyüklüğünde