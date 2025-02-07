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Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu
Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki peş peşe... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde son bir haftadır meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Günlerdir 4 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana gelirken 1-6 Şubat’ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem gerçekleşti. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Ege Denizi'nde son depremler📌 7 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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Ege Denizi'nde peş peşe depremler: AFAD, 4.8'lik depremi duyurdu

10:35 07.02.2025 (güncellendi: 10:47 07.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik günlerdir devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki peş peşe depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde saat 10.16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde son bir haftadır meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Günlerdir 4 büyüklüğünün üzerinde birçok deprem meydana gelirken 1-6 Şubat’ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem gerçekleşti.
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'nde son depremler

📌 7 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekilde:
Saat 10:16 - 4.8 büyüklüğünde
Saat 10:11 - 3.7 büyüklüğünde
Saat 10:09 - 2.7 büyüklüğünde
Saat 10:03 - 2.5 büyüklüğünde
Saat 09:56 - 3.1 büyüklüğünde
Saat 09:54 - 2.5 büyüklüğünde
Saat 09:48 - 2.8 büyüklüğünde
Saat 09:37 - 3.5 büyüklüğünde
Saat 09:20 - 2.8 büyüklüğünde
Saat 09:04 - 2.7 büyüklüğünde
Saat 08:50 - 2.3 büyüklüğünde
Saat 08:48 - 2.3 büyüklüğünde
Saat 08:12 - 3.1 büyüklüğünde
Saat 08:06 - 3.7 büyüklüğünde
Saat 08:03 - 3.0 büyüklüğünde
Saat 07:56 - 3.6 büyüklüğünde
Saat 07:55 - 3.2 büyüklüğünde
Saat 07:36 - 2.8 büyüklüğünde
Saat 07:29 - 3.0 büyüklüğünde
Saat 07:00 - 2.7 büyüklüğünde
Saat 06:49 - 3.3 büyüklüğünde
Saat 06:47 - 2.6 büyüklüğünde
Saat 06:35 - 3.9 büyüklüğünde
Saat 06:16 - 3.1 büyüklüğünde
Saat 06:11 - 3.3 büyüklüğünde
Saat 06:01 - 2.5 büyüklüğünde
Saat 05:57 - 2.7 büyüklüğünde
Saat 05:43 - 2.7 büyüklüğünde
Saat 05:10 - 3.6 büyüklüğünde
Saat 04:53 - 2.5 büyüklüğünde
Saat 04:41 - 2.4 büyüklüğünde
Saat 04:38 - 2.4 büyüklüğünde
Saat 04:37 - 2.5 büyüklüğünde
Saat 03:42 - 3.1 büyüklüğünde
Saat 02:41 - 3.0 büyüklüğünde
Saat 02:38 - 3.1 büyüklüğünde
Saat 01:59 - 3.3 büyüklüğünde
Saat 00:25 - 2.6 büyüklüğünde
Saat 00:05 - 3.1 büyüklüğünde
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