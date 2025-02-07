https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem-1093475428.html

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T18:40+0300

2025-02-07T18:40+0300

2025-02-07T19:17+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ege

ege bölgesi

ege denizi

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Ege Denizi'nde, merkez üssü Santorini açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Bölgedeki sismik hareketliliğin Yunanistan'ın ünlü turistik Santorini Adası'ndaki yanardağ ile bağlantılı olabileceği ifade edildi. Santorini'deki volkanik etkinliklerin sismik dalgalanmalara yol açması nedeniyle artan deprem riski, yerel halk ve yetkililer tarafından endişeyle izleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/turkiyede-kirilma-zamani-gelen-20-fay-hattina-dikkat-ceken-deprem-uzmani-24-sehir-tehlikede-1093457730.html

ege

ege bölgesi

ege denizi

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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege, ege bölgesi, ege denizi