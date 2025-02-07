https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem-1093475428.html
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T18:40+0300
2025-02-07T18:40+0300
2025-02-07T19:17+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege
ege bölgesi
ege denizi
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Ege Denizi'nde, merkez üssü Santorini açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Bölgedeki sismik hareketliliğin Yunanistan'ın ünlü turistik Santorini Adası'ndaki yanardağ ile bağlantılı olabileceği ifade edildi. Santorini'deki volkanik etkinliklerin sismik dalgalanmalara yol açması nedeniyle artan deprem riski, yerel halk ve yetkililer tarafından endişeyle izleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/turkiyede-kirilma-zamani-gelen-20-fay-hattina-dikkat-ceken-deprem-uzmani-24-sehir-tehlikede-1093457730.html
ege
ege bölgesi
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege, ege bölgesi, ege denizi
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ege, ege bölgesi, ege denizi
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
18:40 07.02.2025 (güncellendi: 19:17 07.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntının Yunanistan’ın turistik Santorini Adası'ndaki yanardağ kaynaklı sismik hareketlilikle bağlantılı olabileceği ifade edildi.
Ege Denizi'nde, merkez üssü Santorini açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Bölgedeki sismik hareketliliğin Yunanistan'ın ünlü turistik Santorini Adası'ndaki yanardağ ile bağlantılı olabileceği ifade edildi. Santorini'deki volkanik etkinliklerin sismik dalgalanmalara yol açması nedeniyle artan deprem riski, yerel halk ve yetkililer tarafından endişeyle izleniyor.