Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynanin-haftalik-kaybi-10-binin-uzerinde-1093467236.html
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde
Sputnik Türkiye
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:12+0300
2025-02-07T14:32+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_649b322ef5193d386927711365289624.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Drujba köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.Açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Drujba’yı ele geçirdi. Böylece 1-7 Şubat haftasında kontrol altına alınan yerleşim birimi 4'e yükseldi.Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 10 bin 435 asker ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Aynı dönemde 19 Ukraynalı asker teslim oldu.Hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 8 grup taarruzu gerçekleştirildi.Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 6 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 41 ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ile 630 İHA'yı imha etti.Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağı vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b2e2ed8781a6f8ac41711addff114226.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, su-27, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, su-27, insansız hava aracı (iha)

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde

14:12 07.02.2025 (güncellendi: 14:32 07.02.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Drujba köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.
Açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Drujba’yı ele geçirdi. Böylece 1-7 Şubat haftasında kontrol altına alınan yerleşim birimi 4'e yükseldi.
Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 10 bin 435 asker ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Aynı dönemde 19 Ukraynalı asker teslim oldu.
Hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 8 grup taarruzu gerçekleştirildi.
Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 6 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 41 ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ile 630 İHA'yı imha etti.
Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağı vuruldu.
Rus askerler Donbass'ta Ukrayna ordusuna ait Leopard tankını imha etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
Ukrayna krizi
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала