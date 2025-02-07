https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynanin-haftalik-kaybi-10-binin-uzerinde-1093467236.html

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde

Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde

Sputnik Türkiye

Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T14:12+0300

2025-02-07T14:12+0300

2025-02-07T14:32+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna ordusu

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_649b322ef5193d386927711365289624.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Drujba köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.Açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Drujba’yı ele geçirdi. Böylece 1-7 Şubat haftasında kontrol altına alınan yerleşim birimi 4'e yükseldi.Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 10 bin 435 asker ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Aynı dönemde 19 Ukraynalı asker teslim oldu.Hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 8 grup taarruzu gerçekleştirildi.Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 6 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 41 ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ile 630 İHA'yı imha etti.Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağı vuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, su-27, insansız hava aracı (iha)