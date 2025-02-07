https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynanin-haftalik-kaybi-10-binin-uzerinde-1093467236.html
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde
Sputnik Türkiye
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:12+0300
2025-02-07T14:12+0300
2025-02-07T14:32+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Drujba köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.Açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Drujba’yı ele geçirdi. Böylece 1-7 Şubat haftasında kontrol altına alınan yerleşim birimi 4'e yükseldi.Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 10 bin 435 asker ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Aynı dönemde 19 Ukraynalı asker teslim oldu.Hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 8 grup taarruzu gerçekleştirildi.Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 6 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 41 ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ile 630 İHA'yı imha etti.Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağı vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, su-27, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, su-27, insansız hava aracı (iha)
Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde, Ukrayna’nın haftalık kaybı 10 binin üzerinde
14:12 07.02.2025 (güncellendi: 14:32 07.02.2025)
Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, düşman güçlerini varlık gösterdikleri yerleşim birimlerinden çıkarmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Drujba köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.
Açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Drujba’yı ele geçirdi. Böylece 1-7 Şubat haftasında kontrol altına alınan yerleşim birimi 4'e yükseldi.
Ukrayna ordusu son bir hafta içerisinde 10 bin 435 asker ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Aynı dönemde 19 Ukraynalı asker teslim oldu.
Hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 8 grup taarruzu gerçekleştirildi.
Rus hava savunma sistemleri bir hafta içinde 6 Fransız yapımım Hammer güdümlü bombası, 41 ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ile 630 İHA'yı imha etti.
Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait bir Su-27 savaş uçağı vuruldu.