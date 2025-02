https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/demi-mooredan-eski-esi-bruce-willise-duygusal-destek-ayrilsak-da-biz-her-zaman-bir-aile-olacagiz-1093457144.html

Demi Moore’dan eski eşi Bruce Willis'e duygusal destek: 'Ayrılsak da biz her zaman bir aile olacağız'

Sputnik Türkiye

Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in demans hastalığıyla verdiği mücadeleye dair duygusal bir güncelleme paylaştı. Willis’in sağlık durumu hakkında konuşan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:45+0300

2025-02-07T11:45+0300

2025-02-07T11:45+0300

yaşam

abd

bruce willis

demi moore

hollywood

oscar

demans

bruce willis sağlık durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093456500_0:19:1788:1025_1920x0_80_0_0_9fb124fadc2dc59b7149bfe48f322fd3.jpg

Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’in demans hastalığı ile olan mücadelesine dair duygusal bir açıklama yaptı. Moore, Bruce Willis ile 1989-2000 yılları arasında evliydi. Hollywood'un ünlü isimlerinin beraberliğinden Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor.'Biz her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir şekilde'Moore, magazin dergisine verdiği bir röportajda, "Biz her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir şekilde" diyerek eski eşine olan bağlılığını yineledi. Moore, "Benim için hiçbir zaman bir soru olmadı. Çünkü sevdiğin insanlar için yanında olmalısın" diye ekledi.Willis, şu anki eşi Emma Heming ile birlikte 12 yaşındaki Mabel ve 10 yaşındaki Evelyn adlarında iki kızı paylaşıyor. Demi Moore, Bruce Willis’in ailesini ve kızlarını desteklemek amacıyla her hafta ziyaretler yaptığı açıkladı.Moore, eski eşine duyduğu sevgi ve arkadaşlığın, boşanmanın ardından hala devam ettiğini belirtti. "Boşanma sonrası hayat devam edebilir. Sevgiyle ortak ebeveynlik yapmanın bir yolu var" diyen Moore, Bruce Willis ile olan ilişkisinin bir aile olma biçimi olarak evrildiğini vurguladı.'Willis'in hastalığı stabil durumda'Demi Moore, Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında CNN’e yaptığı açıklamada, "Verilen şartlar göz önüne alındığında, şu an çok stabil bir durumda" dedi. Willis’in frontotemporal demans teşhisi, 2023’ün Şubat ayında açıklanmıştı. Öncesinde ünlü aktör, afazi nedeniyle oyunculuk kariyerine son vermişti.Emma Heming, Bruce Willis’in hastalığı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu hastalık çoğu zaman yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçıyor. Bizim için doğru teşhisi almak çok önemliydi" dedi. Heming, çocuklarını Bruce’un durumu hakkında hiç bir zaman korumadığını da belirtti.Demi Moore, son olarak Oscar’a aday gösterilen ilk kez “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Oscar ödülüne aday gösterildiği rolüyle dikkatleri üzerine çekti. "The Substance" (Cevher) filmindeki rolüyle Moore, Hollywood'da yaşlı kadın oyunculara yönelik önyargılara rağmen kariyerinde yeni bir dönüm noktasına geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230217/ailesi-acikladi-unlu-oyuncu-bruce-willis-demans-hastaligina-yakalandi-1067151680.html

2025

