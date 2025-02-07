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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakanlik-sila-bebegin-oldurulmesine-iliskin-davada-verilen-cezalara-itiraz-edecek-1093471813.html
Bakanlık, Sıla bebek davasında verilen cezalara itiraz edecek
Bakanlık, Sıla bebek davasında verilen cezalara itiraz edecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında sanıklara... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T16:32+0300
2025-02-07T16:35+0300
türkiye
tekirdağ
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
sıla bebek
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Tekirdağ’da yaşanan vahşetin ardından açılan Sıla bebek davasında, sanıklara verilen cezalar kamuoyunda yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya en başından beri müdahil olduğunu belirterek, gerekçeli karar açıklandıktan sonra cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz edeceğini duyurdu.Bakanlık, tüm sanıklar ve suça sürüklenen çocukların "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılmasını talep edecek. Ayrıca, anne B.Y. ile sanık K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza alması için hukuki süreci başlatacak.Mahkemeden çıkan karar ne oldu?Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, mahkeme bugün kararını açıkladı.Anne B.Y.: Üç ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Suça sürüklenen K.A.: İki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Suça sürüklenen G.K.: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Sanık K.A'nın babası K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.Mahkeme kararı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cezaların yetersiz olduğunu vurgulayarak istinaf başvurusunda bulunacağını açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkeme kararına itiraz ederek, şu taleplerde bulunacak:Sanıklara verilen cezaların "üst sınırdan" ve "indirim uygulanmaksızın" artırılması.Anne B.Y. ve K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten yargılanması.Suça sürüklenen çocukların da en ağır şekilde cezalandırılması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sila-bebek-davasinda-karar-belli-oldu-anneye-3-ayri-suctan-27-yil-ceza-1093454974.html
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tekirdağ, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sıla bebek
tekirdağ, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sıla bebek

Bakanlık, Sıla bebek davasında verilen cezalara itiraz edecek

16:32 07.02.2025 (güncellendi: 16:35 07.02.2025)
© İHASıla bebek davası
Sıla bebek davası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında sanıklara verilen cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, cezaların üst sınırdan ve indirim uygulanmaksızın verilmesi için istinaf başvurusu yapılacak.
Tekirdağ’da yaşanan vahşetin ardından açılan Sıla bebek davasında, sanıklara verilen cezalar kamuoyunda yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya en başından beri müdahil olduğunu belirterek, gerekçeli karar açıklandıktan sonra cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz edeceğini duyurdu.
Bakanlık, tüm sanıklar ve suça sürüklenen çocukların "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılmasını talep edecek. Ayrıca, anne B.Y. ile sanık K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza alması için hukuki süreci başlatacak.

Mahkemeden çıkan karar ne oldu?

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, mahkeme bugün kararını açıkladı.
Anne B.Y.: Üç ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Suça sürüklenen K.A.: İki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Suça sürüklenen G.K.: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık K.A'nın babası K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.
Mahkeme kararı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cezaların yetersiz olduğunu vurgulayarak istinaf başvurusunda bulunacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkeme kararına itiraz ederek, şu taleplerde bulunacak:
Sanıklara verilen cezaların "üst sınırdan" ve "indirim uygulanmaksızın" artırılması.
Anne B.Y. ve K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten yargılanması.
Suça sürüklenen çocukların da en ağır şekilde cezalandırılması.
Sıla bebek davası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
TÜRKİYE
Sıla bebek davasında karar belli oldu: Anneye 3 ayrı suçtan 27 yıl ceza
11:03
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