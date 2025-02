https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakanlik-sila-bebegin-oldurulmesine-iliskin-davada-verilen-cezalara-itiraz-edecek-1093471813.html

Bakanlık, Sıla bebek davasında verilen cezalara itiraz edecek

Bakanlık, Sıla bebek davasında verilen cezalara itiraz edecek

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında sanıklara... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T16:32+0300

2025-02-07T16:32+0300

2025-02-07T16:35+0300

türkiye

tekirdağ

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

sıla bebek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092061743_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_6e2c911a06bcf2da9de7752995bf0450.jpg

Tekirdağ’da yaşanan vahşetin ardından açılan Sıla bebek davasında, sanıklara verilen cezalar kamuoyunda yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya en başından beri müdahil olduğunu belirterek, gerekçeli karar açıklandıktan sonra cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz edeceğini duyurdu.Bakanlık, tüm sanıklar ve suça sürüklenen çocukların "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılmasını talep edecek. Ayrıca, anne B.Y. ile sanık K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza alması için hukuki süreci başlatacak.Mahkemeden çıkan karar ne oldu?Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, mahkeme bugün kararını açıkladı.Anne B.Y.: Üç ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Suça sürüklenen K.A.: İki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Suça sürüklenen G.K.: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Sanık K.A'nın babası K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.Mahkeme kararı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cezaların yetersiz olduğunu vurgulayarak istinaf başvurusunda bulunacağını açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkeme kararına itiraz ederek, şu taleplerde bulunacak:Sanıklara verilen cezaların "üst sınırdan" ve "indirim uygulanmaksızın" artırılması.Anne B.Y. ve K.A’nın babası K.A’nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten yargılanması.Suça sürüklenen çocukların da en ağır şekilde cezalandırılması.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sila-bebek-davasinda-karar-belli-oldu-anneye-3-ayri-suctan-27-yil-ceza-1093454974.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sıla bebek