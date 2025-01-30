https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html
Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz
Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz
Sputnik Türkiye
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medyaya erişiminin... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T22:26+0300
2025-01-30T22:26+0300
2025-01-30T22:26+0300
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ulaştırma
ulaştırma bakanlığı
5g
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
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sosyal medya düzenlemesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, özellikle sosyal medya kullanımı ve erişim engelleri konularına değinirken, 16 yaş altı bireylerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına yönelik isteklerinin olduğunu belirtti. Mahkeme kararıyla yasaklanan Roblox ve Discord uygulamaları hakkında ise açılma sinyali verdi.'Çocuklarımızın girmemesini istiyoruz'Canlı yayında "16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?" sorusuna yanıt veren Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:Roblox ve Discord açılacak mı?Roblox ve Discord hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ''Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar, faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor, eğer o anlamda doğru yere gelirsek, onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek'' dedi.
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, 5g, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya zirvesi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, 5g, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya zirvesi
Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medyaya erişiminin sınırlandırılmasını istediklerini belirten Uraloğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, erişime engellenen Roblox ve Discord platformlarının açılabileceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, özellikle sosyal medya kullanımı ve erişim engelleri konularına değinirken, 16 yaş altı bireylerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına yönelik isteklerinin olduğunu belirtti. Mahkeme kararıyla yasaklanan Roblox ve Discord uygulamaları hakkında ise açılma sinyali verdi.
'Çocuklarımızın girmemesini istiyoruz'
Canlı yayında "16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?" sorusuna yanıt veren Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar ve gençler değil, toplumumuz için de sosyal medya çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Konu, çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir. Dünyada bu yaş 13 ve 16 olarak tartışılıyor. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesini istiyoruz. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapmak için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da bu düzenlemeye dahil edeceğiz. Ancak bu, çocukların faydalı oyunları oynamasını engellemek anlamına gelmiyor. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile hesap açılabiliyor, ancak biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini istemiyoruz.
Roblox ve Discord açılacak mı?
Roblox ve Discord hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ''Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını çıkarsınlar, faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor, eğer o anlamda doğru yere gelirsek, onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek'' dedi.