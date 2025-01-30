Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar ve gençler değil, toplumumuz için de sosyal medya çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Konu, çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir. Dünyada bu yaş 13 ve 16 olarak tartışılıyor. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesini istiyoruz. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapmak için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da bu düzenlemeye dahil edeceğiz. Ancak bu, çocukların faydalı oyunları oynamasını engellemek anlamına gelmiyor. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile hesap açılabiliyor, ancak biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini istemiyoruz.