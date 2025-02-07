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EKONOMİ
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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: 2025 için yeni tahminler geldi, gram altın kaç TL'yi bulacak?
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: 2025 için yeni tahminler geldi, gram altın kaç TL'yi bulacak?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları şubat ayı itibarıyla sert yükselişlere sahne olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın 3 bin 300 TL seviyesini aşarken, yatırımcılar yükselişin... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T07:41+0300
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Aralık ayının ortalarından itibaren yükseliş trendine giren altın fiyatları, 2024’ün şubat ayında rekor seviyelere ulaştı. Ons altın ve gram altında her gün yeni zirveler test edilirken, yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla birlikte mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, dövizde sınırlı hareketler ve borsadaki belirsizlik yatırımcıları altına yöneltti.Altındaki yükselişin nedeni ne?Altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler. Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altındaki sert hareketleri şöyle değerlendirdi:📌 "Altının yükselmesindeki en büyük etken, Donald Trump ve onun açıklamaları. Özellikle ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyan politikaları ve İsrail-Filistin gerilimi, altın fiyatlarını yukarı çekiyor."📌 "Buna ek olarak, 11 ülkenin doları uluslararası ticarette kullanmayacağını açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir değişime işaret ediyor. Bu gelişmeler, altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor."Gram altın 4 bin TL’yi görebilir2025 yılı için altında yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Ekonomist Belgin Maviş, gram altının yıl içinde 3 bin 500 TL’ye, uzun vadede ise 4 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.Ancak bu süreçte, piyasalardaki sıcak gelişmelere bağlı olarak kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.Yatırımcılar i̇çin altın mı, borsa mı?📌 Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, yatırımcıların tercihleri değişiyor.📌 Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketler dikkat çekerken, yatırımcıların uzun vadeli bekleme süresi artıyor.📌 Uzmanlar, portföylerde dengeli bir dağılım yapılmasını öneriyor.Maviş, yatırımcılar için ideal portföy dağılımını şu şekilde önerdi:✅ yüzde 30 gram altın✅ yüzde 30 kripto para✅ yüzde 20 hisse senedi✅ yüzde 20 nakitAltın fiyatlarında yeni rekorlar kapıda mı?Altındaki yükseliş devam ederken, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler, ABD seçimleri ve küresel ekonomik dalgalanmalar belirleyici olacak.
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altın fiyatları yükseliyor mu, gram altın 2025 tahmini, 2025 altın fiyatları ne olur, altın fiyatları rekor kırdı, gram altın ne kadar oldu, altın fiyatları neden yükseliyor, altın fiyatları düşecek mi, altın yatırımcıları ne yapmalı, gram altın 4000 tl olur mu, altın fiyatlarında son durum, şubat 2025 gram altın fiyatı, ons altın yükselir mi, altın mı dolar mı, en iyi yatırım altın mı, altın fiyatları ne zaman düşer, merkez bankası faiz indirimi altın etkisi, altın piyasasında son gelişmeler, altın neden yükseliyor, gram altın yatırım için uygun mu, 2025 altın fiyat tahmini
altın fiyatları yükseliyor mu, gram altın 2025 tahmini, 2025 altın fiyatları ne olur, altın fiyatları rekor kırdı, gram altın ne kadar oldu, altın fiyatları neden yükseliyor, altın fiyatları düşecek mi, altın yatırımcıları ne yapmalı, gram altın 4000 tl olur mu, altın fiyatlarında son durum, şubat 2025 gram altın fiyatı, ons altın yükselir mi, altın mı dolar mı, en iyi yatırım altın mı, altın fiyatları ne zaman düşer, merkez bankası faiz indirimi altın etkisi, altın piyasasında son gelişmeler, altın neden yükseliyor, gram altın yatırım için uygun mu, 2025 altın fiyat tahmini

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: 2025 için yeni tahminler geldi, gram altın kaç TL'yi bulacak?

07:41 07.02.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Altın fiyatları şubat ayı itibarıyla sert yükselişlere sahne olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın 3 bin 300 TL seviyesini aşarken, yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ekonomist Belgin Maviş, altındaki hareketliliğin nedenlerini açıklarken, 2025 yılı için gram altında 4 bin TL seviyesinin görülebileceğini belirtti.
Aralık ayının ortalarından itibaren yükseliş trendine giren altın fiyatları, 2024’ün şubat ayında rekor seviyelere ulaştı. Ons altın ve gram altında her gün yeni zirveler test edilirken, yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.
Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla birlikte mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, dövizde sınırlı hareketler ve borsadaki belirsizlik yatırımcıları altına yöneltti.

Altındaki yükselişin nedeni ne?

Altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler. Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altındaki sert hareketleri şöyle değerlendirdi:
📌 "Altının yükselmesindeki en büyük etken, Donald Trump ve onun açıklamaları. Özellikle ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyan politikaları ve İsrail-Filistin gerilimi, altın fiyatlarını yukarı çekiyor."
📌 "Buna ek olarak, 11 ülkenin doları uluslararası ticarette kullanmayacağını açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir değişime işaret ediyor. Bu gelişmeler, altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor."

Gram altın 4 bin TL’yi görebilir

2025 yılı için altında yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Ekonomist Belgin Maviş, gram altının yıl içinde 3 bin 500 TL’ye, uzun vadede ise 4 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
Ancak bu süreçte, piyasalardaki sıcak gelişmelere bağlı olarak kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar i̇çin altın mı, borsa mı?

📌 Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, yatırımcıların tercihleri değişiyor.
📌 Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketler dikkat çekerken, yatırımcıların uzun vadeli bekleme süresi artıyor.
📌 Uzmanlar, portföylerde dengeli bir dağılım yapılmasını öneriyor.
Maviş, yatırımcılar için ideal portföy dağılımını şu şekilde önerdi:
✅ yüzde 30 gram altın
✅ yüzde 30 kripto para
✅ yüzde 20 hisse senedi
✅ yüzde 20 nakit

Altın fiyatlarında yeni rekorlar kapıda mı?

Altındaki yükseliş devam ederken, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler, ABD seçimleri ve küresel ekonomik dalgalanmalar belirleyici olacak.
Konut-taşıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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