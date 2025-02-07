https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-2025-icin-yeni-tahminler-geldi-gram-altin-kac-tlyi-bulacak-1093448158.html

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: 2025 için yeni tahminler geldi, gram altın kaç TL'yi bulacak?

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: 2025 için yeni tahminler geldi, gram altın kaç TL'yi bulacak?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları şubat ayı itibarıyla sert yükselişlere sahne olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın 3 bin 300 TL seviyesini aşarken, yatırımcılar yükselişin... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:41+0300

2025-02-07T07:41+0300

2025-02-07T07:41+0300

ekonomi

israil

tl

donald trump

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

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Aralık ayının ortalarından itibaren yükseliş trendine giren altın fiyatları, 2024’ün şubat ayında rekor seviyelere ulaştı. Ons altın ve gram altında her gün yeni zirveler test edilirken, yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlamasıyla birlikte mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, dövizde sınırlı hareketler ve borsadaki belirsizlik yatırımcıları altına yöneltti.Altındaki yükselişin nedeni ne?Altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler. Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altındaki sert hareketleri şöyle değerlendirdi:📌 "Altının yükselmesindeki en büyük etken, Donald Trump ve onun açıklamaları. Özellikle ticaret savaşlarını yeniden gündeme taşıyan politikaları ve İsrail-Filistin gerilimi, altın fiyatlarını yukarı çekiyor."📌 "Buna ek olarak, 11 ülkenin doları uluslararası ticarette kullanmayacağını açıklaması, küresel piyasalarda büyük bir değişime işaret ediyor. Bu gelişmeler, altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor."Gram altın 4 bin TL’yi görebilir2025 yılı için altında yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Ekonomist Belgin Maviş, gram altının yıl içinde 3 bin 500 TL’ye, uzun vadede ise 4 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.Ancak bu süreçte, piyasalardaki sıcak gelişmelere bağlı olarak kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.Yatırımcılar i̇çin altın mı, borsa mı?📌 Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, yatırımcıların tercihleri değişiyor.📌 Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketler dikkat çekerken, yatırımcıların uzun vadeli bekleme süresi artıyor.📌 Uzmanlar, portföylerde dengeli bir dağılım yapılmasını öneriyor.Maviş, yatırımcılar için ideal portföy dağılımını şu şekilde önerdi:✅ yüzde 30 gram altın✅ yüzde 30 kripto para✅ yüzde 20 hisse senedi✅ yüzde 20 nakitAltın fiyatlarında yeni rekorlar kapıda mı?Altındaki yükseliş devam ederken, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler, ABD seçimleri ve küresel ekonomik dalgalanmalar belirleyici olacak.

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