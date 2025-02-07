https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/alman-muhalefet-partisi-lideri-wagenknecht-ukraynali-yetkililerden-olum-tehditleri-aldigini-soyledi-1093445329.html
Alman muhalefet partisi lideri Wagenknecht, Ukraynalı yetkililerden ölüm tehditleri aldığını söyledi
Alman muhalefet partisi lideri Wagenknecht, Ukraynalı yetkililerden ölüm tehditleri aldığını söyledi
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Alman muhalefet partisi lideri Sarah Wagenknecht, Ukraynalı yetkililerden ölüm tehditleri aldığını söyledi ve Ukrayna ile ilgili konuşmak için hazır... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T05:19+0300
2025-02-07T05:19+0300
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Alman Sarah Wagenknecht'in Birliği Akıl ve Adalet için (SSV) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Sarah Wagenknecht, ZDF televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Ukraynalı yetkililerin kendisini ölümle tehdit etmesi nedeniyle Ukrayna'daki durumla ilgili izlenimlerini aktarmaya hazır olmadığını söyledi. Wagenknecht ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Brezilya ve Çin tarafından önerilen Ukrayna için barış planını gözden geçirip geçiremeyeceğine dair bir soru sorulmasının iyi olacağını belirtti. Wagenknecht 2019 yılında Ukrayna'da yayın yapan Peacemaker adlı internet sitesinde yer almıştı. Bu site, Ukrayna makamlarıyla bağlantılı olup, Ukrayna'daki durumu eleştiren veya nesnel bir değerlendirme yapan kişilerin bilgilerini yayımlamakta tanınmış bir platform olarak biliniyor. Sitede bilgileri yayımlanan kişiler genellikle tehditler alıyor.
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Alman muhalefet partisi lideri Wagenknecht, Ukraynalı yetkililerden ölüm tehditleri aldığını söyledi
Alman muhalefet partisi lideri Sarah Wagenknecht, Ukraynalı yetkililerden ölüm tehditleri aldığını söyledi ve Ukrayna ile ilgili konuşmak için hazır hissetmediğini ifade etti.
Alman Sarah Wagenknecht'in Birliği Akıl ve Adalet için (SSV) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Sarah Wagenknecht, ZDF televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Ukraynalı yetkililerin kendisini ölümle tehdit etmesi nedeniyle Ukrayna'daki durumla ilgili izlenimlerini aktarmaya hazır olmadığını söyledi.
Wagenknecht ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Brezilya ve Çin tarafından önerilen Ukrayna için barış planını gözden geçirip geçiremeyeceğine dair bir soru sorulmasının iyi olacağını belirtti.
Wagenknecht 2019 yılında Ukrayna'da yayın yapan Peacemaker adlı internet sitesinde yer almıştı.
Bu site, Ukrayna makamlarıyla bağlantılı olup, Ukrayna'daki durumu eleştiren veya nesnel bir değerlendirme yapan kişilerin bilgilerini yayımlamakta tanınmış bir platform olarak biliniyor. Sitede bilgileri yayımlanan kişiler genellikle tehditler alıyor.