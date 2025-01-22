https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zaharova-almanya-abde-ifade-ozgurlugunun-varligini-fiilen-kanitlasin-rus-gazetecilere-akreditasyon-1092920878.html

Zaharova: Almanya, AB'de ifade özgürlüğünün varlığını fiilen kanıtlasın, Rus gazetecilere akreditasyon versin

Zaharova: Almanya, AB'de ifade özgürlüğünün varlığını fiilen kanıtlasın, Rus gazetecilere akreditasyon versin

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa'da 'gerçek' ifade özgürlüğü konusundaki... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T04:19+0300

2025-01-22T04:19+0300

2025-01-22T04:19+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği (AB)'de ifade özgürlüğü olduğuna dair sözlerine yanıt verdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Elon Musk'ın Avrupa'daki 'aşırı sağ' güçlere verdiği desteği kabul edilemez olarak nitelendirirken, Avrupa ve "Almanya'da ifade özgürlüğü olduğunu ve herkesin, milyarder olsa bile, istediğini söyleyebileceğini" vurgulamıştı.Zaharova, "Almanya Başbakanının böyle bir şey söylemesi mümkün değil" diyerek, Scholz'un liderliğindeki Alman hükümetinin RT televizyonunun ve ona bağlı şirketlerin Almanya'daki hesaplarını bloke ettiğini, YouTube'dan RT Almanya hesaplarının silinmesi için baskı yaptığını, bu kanalın Avrupa'da yayınını yasakladığını, 'Birinci Kanal' muhabiri Ivan Blagoy ve kameraman Dmitriy Volkov'un akreditasyonunu iptal ettiğini, Telegram'ın faaliyetlerini kısıtladığını ve Rusça konuşan topluluk aktivistlerine karşı bir kampanya düzenlediğini hatırlattı. Ayrıca yolsuzluğa, seks skandallarına, 'bağımsız' medya üzerindeki etkiye ve Almanya'nın kendi medya alanındaki sürekli yalanlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

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