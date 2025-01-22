https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zaharova-almanya-abde-ifade-ozgurlugunun-varligini-fiilen-kanitlasin-rus-gazetecilere-akreditasyon-1092920878.html
Zaharova: Almanya, AB'de ifade özgürlüğünün varlığını fiilen kanıtlasın, Rus gazetecilere akreditasyon versin
Zaharova: Almanya, AB'de ifade özgürlüğünün varlığını fiilen kanıtlasın, Rus gazetecilere akreditasyon versin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa'da 'gerçek' ifade özgürlüğü konusundaki... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği (AB)'de ifade özgürlüğü olduğuna dair sözlerine yanıt verdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Elon Musk'ın Avrupa'daki 'aşırı sağ' güçlere verdiği desteği kabul edilemez olarak nitelendirirken, Avrupa ve "Almanya'da ifade özgürlüğü olduğunu ve herkesin, milyarder olsa bile, istediğini söyleyebileceğini" vurgulamıştı.Zaharova, "Almanya Başbakanının böyle bir şey söylemesi mümkün değil" diyerek, Scholz'un liderliğindeki Alman hükümetinin RT televizyonunun ve ona bağlı şirketlerin Almanya'daki hesaplarını bloke ettiğini, YouTube'dan RT Almanya hesaplarının silinmesi için baskı yaptığını, bu kanalın Avrupa'da yayınını yasakladığını, 'Birinci Kanal' muhabiri Ivan Blagoy ve kameraman Dmitriy Volkov'un akreditasyonunu iptal ettiğini, Telegram'ın faaliyetlerini kısıtladığını ve Rusça konuşan topluluk aktivistlerine karşı bir kampanya düzenlediğini hatırlattı. Ayrıca yolsuzluğa, seks skandallarına, 'bağımsız' medya üzerindeki etkiye ve Almanya'nın kendi medya alanındaki sürekli yalanlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/almanya-basbakani-scholz-ve-elon-musk-arasindaki-tartisma-suruyor-trolleribeslemeyin-1092346331.html
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mariya zaharova, almanya, berlin, russia today (rt), telegram, kuzey akım, ab, olaf scholz, elon musk
mariya zaharova, almanya, berlin, russia today (rt), telegram, kuzey akım, ab, olaf scholz, elon musk
Zaharova: Almanya, AB'de ifade özgürlüğünün varlığını fiilen kanıtlasın, Rus gazetecilere akreditasyon versin
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa'da 'gerçek' ifade özgürlüğü konusundaki açıklamalarına yanıt olarak, Almanya'ya daha önce sınır dışı edilen Rus gazetecilerin akredite edilmesini önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Birliği (AB)'de ifade özgürlüğü olduğuna dair sözlerine yanıt verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Elon Musk'ın Avrupa'daki 'aşırı sağ' güçlere verdiği desteği kabul edilemez olarak nitelendirirken, Avrupa ve "Almanya'da ifade özgürlüğü olduğunu ve herkesin, milyarder olsa bile, istediğini söyleyebileceğini" vurgulamıştı.
Zaharova, "Almanya Başbakanının böyle bir şey söylemesi mümkün değil" diyerek, Scholz'un liderliğindeki Alman hükümetinin RT televizyonunun ve ona bağlı şirketlerin Almanya'daki hesaplarını bloke ettiğini, YouTube'dan RT Almanya hesaplarının silinmesi için baskı yaptığını, bu kanalın Avrupa'da yayınını yasakladığını, 'Birinci Kanal' muhabiri Ivan Blagoy ve kameraman Dmitriy Volkov'un akreditasyonunu iptal ettiğini, Telegram'ın faaliyetlerini kısıtladığını ve Rusça konuşan topluluk aktivistlerine karşı bir kampanya düzenlediğini hatırlattı.
Ayrıca yolsuzluğa, seks skandallarına, 'bağımsız' medya üzerindeki etkiye ve Almanya'nın kendi medya alanındaki sürekli yalanlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer dünyaya ifade özgürlüğü konusunda ders vermesi gereken biri varsa, bu kesinlikle Alman liderliği değildir. Ama yine de, aniden, beklenmedik bir şekilde, kazara, Berlin'de en azından birileri sözlerinden ya da en azından sözlerinden birkaç harften sorumluysa, o zaman bunu pratikte kanıtlayın, kovulan muhabirlerin yerine Birinci Kanal ekibini akredite edin. Aksi takdirde bu işin sonu Washington'un emriyle patlatılan 'Kuzey Akım' ile aynı olacaktır. Doğalgaz boru hatlarının Washington'un emriyle havaya uçurulmasından bir yıl sonra Scholz, kendi tuhaf gerçekliği içinde Rusya'yı Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını kesmekle suçladı."