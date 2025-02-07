https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-nevzat-bahtiyarin-aldigi-cezaya-itiraz-1093451882.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T10:02+0300

2025-02-07T10:02+0300

2025-02-07T10:09+0300

türkiye

nevzat bahtiyar

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

narin güran

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Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezaya itiraz etti.Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın asıl suçun faili olduğunu belirterek cezanın yetersiz olduğunu vurguladı ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete iştirak ettiği belirtildi.Dilekçede şu ifadelere yer verildi:tüm bu bulguların sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.Bakanlık, sanığın yalnızca suç delillerini yok etme suçu değil, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.Sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılması talep edildiDilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine göre verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sadece 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."Sanığın cezası yeniden değerlendirilecekİtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ferdi-tayfurun-vasiyetinin-aciklanmasi-sonrasi-tugce-tayfurdan-agir-sozler-kayyum-talebinde-bulundu-1093451067.html

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nevzat bahtiyar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, narin güran