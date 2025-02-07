https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-nevzat-bahtiyarin-aldigi-cezaya-itiraz-1093451882.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:09+0300
türkiye
nevzat bahtiyar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087870052_2:0:694:389_1920x0_80_0_0_0735da4f2609c5f963932bb46a751d04.png
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezaya itiraz etti.Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın asıl suçun faili olduğunu belirterek cezanın yetersiz olduğunu vurguladı ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete iştirak ettiği belirtildi.Dilekçede şu ifadelere yer verildi:tüm bu bulguların sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.Bakanlık, sanığın yalnızca suç delillerini yok etme suçu değil, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.Sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılması talep edildiDilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine göre verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sadece 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."Sanığın cezası yeniden değerlendirilecekİtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ferdi-tayfurun-vasiyetinin-aciklanmasi-sonrasi-tugce-tayfurdan-agir-sozler-kayyum-talebinde-bulundu-1093451067.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087870052_88:0:607:389_1920x0_80_0_0_2ab91af2e2b02d4e8f9d0788b6eadf13.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nevzat bahtiyar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, narin güran
nevzat bahtiyar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, narin güran
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
10:02 07.02.2025 (güncellendi: 10:09 07.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapıldı.
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezaya itiraz etti.
Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın asıl suçun faili olduğunu belirterek cezanın yetersiz olduğunu vurguladı ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.
Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete iştirak ettiği belirtildi.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay günü diğer sanık Salim Güran ile iletişim halinde olması, Olay anında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunması, Narin Güran’ın cansız bedenini kendi aracıyla taşıyıp Eğertutmaz Deresi’ne saklaması, 17 gün boyunca yetkililere hiçbir bildirimde bulunmaması,
tüm bu bulguların sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.
Bakanlık, sanığın yalnızca suç delillerini yok etme suçu değil, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.
Sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılması talep edildi
Dilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine göre verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sadece 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."
Sanığın cezası yeniden değerlendirilecek
İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.