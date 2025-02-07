Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-nevzat-bahtiyarin-aldigi-cezaya-itiraz-1093451882.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:09+0300
türkiye
nevzat bahtiyar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087870052_2:0:694:389_1920x0_80_0_0_0735da4f2609c5f963932bb46a751d04.png
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezaya itiraz etti.Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın asıl suçun faili olduğunu belirterek cezanın yetersiz olduğunu vurguladı ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete iştirak ettiği belirtildi.Dilekçede şu ifadelere yer verildi:tüm bu bulguların sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.Bakanlık, sanığın yalnızca suç delillerini yok etme suçu değil, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.Sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılması talep edildiDilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine göre verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sadece 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."Sanığın cezası yeniden değerlendirilecekİtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ferdi-tayfurun-vasiyetinin-aciklanmasi-sonrasi-tugce-tayfurdan-agir-sozler-kayyum-talebinde-bulundu-1093451067.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087870052_88:0:607:389_1920x0_80_0_0_2ab91af2e2b02d4e8f9d0788b6eadf13.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nevzat bahtiyar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, narin güran
nevzat bahtiyar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, narin güran

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz

10:02 07.02.2025 (güncellendi: 10:09 07.02.2025)
Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapıldı.
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezaya itiraz etti.
Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın asıl suçun faili olduğunu belirterek cezanın yetersiz olduğunu vurguladı ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.
Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete iştirak ettiği belirtildi.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay günü diğer sanık Salim Güran ile iletişim halinde olması,
Olay anında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunması,
Narin Güran’ın cansız bedenini kendi aracıyla taşıyıp Eğertutmaz Deresi’ne saklaması,
17 gün boyunca yetkililere hiçbir bildirimde bulunmaması,
tüm bu bulguların sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.
Bakanlık, sanığın yalnızca suç delillerini yok etme suçu değil, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan da yargılanması gerektiğini vurguladı.

Sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılması talep edildi

Dilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine göre verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sadece 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Sanığın cezası yeniden değerlendirilecek

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden ele alınacak.
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
YAŞAM
Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanması sonrası Tuğçe Tayfur'dan ağır sözler: Kayyum talebinde bulundu
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала