https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abdnin-13-eyaletinden-dogeye-dava-elon-musk-hayir-denilmesine-aliskin-degil-ama-1093444788.html

ABD'nin 13 eyaletinden DOGE'ye dava: 'Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama'

ABD'nin 13 eyaletinden DOGE'ye dava: 'Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama'

Sputnik Türkiye

ABD'de 13 eyaletin Demokrat Başsavcıları, Musk'ın başkanı dolduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na kişisel verilere erişim iznini engellemek için dava açtı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T04:40+0300

2025-02-07T04:40+0300

2025-02-07T04:40+0300

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ABD'de 13 eyalet, Elon Musk'ın başkanlığındaki Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) 'hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere' erişimini engellemek için dava açacağını bildirdi.Elon Musk Başkanlığındaki DOGE'ye dava açacak eyaletler ise şu şekilde sıralandı:'Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama'DOGE'ye dava açma kararını alan13 eyaletin Demokrat Başsavcıları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Dünyanın en zengin insanı Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama ülkemizde kimse hukuktan üstün değildir" ifadesi kullanıldı.'Trump kişisel bilgileri istediği kişiye veremez'ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel bilgileri 'istediği kişiye verme yetkisine sahip olmadığı' belirtilen açıklamada, Trump'ın aynı zamanda Kongre'nin onayladığı federal ödemeleri de kesemeyeceği kaydedildi.Aynı zamanda açıklamada, DOGE'nin hassas bilgilere erişim yetkisi sağlanmasının yasa dışı olduğuna dikkati çekilerek, 'haksızlığı durdurmak' amacıyla dava açılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdde-biden-yonetiminin-fonladigi-medyalar-tartismasi-buyudu-musk-acikladi-hukumet-tarafindan-1093401584.html

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