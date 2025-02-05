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ABD'de Biden yönetiminin fonladığı medyalar tartışması büyüdü, Musk açıkladı: 'Hükümet tarafından fonlanan bir gazete'
ABD'de Biden yönetiminin fonladığı medyalar tartışması büyüdü, Musk açıkladı: 'Hükümet tarafından fonlanan bir gazete'
Sputnik Türkiye
ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, bazı federal kurumlardan fon aldığını belirtilen medya kuruluşlarına tepki gösterdi, ardından... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T22:28+0300
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dünya
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından hükümet verimliliği konusunda görevlendirilen Musk, federal bütçe harcamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.Demokrat Joe Biden yönetiminin, bazı medya kuruluşlarına fon sağladığını iddia eden Musk, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) olmak üzere bazı federal kurumlardan ödeme aldığı belirtilen medya kuruluşlarıyla ilgili yorumlar yaptı.Politico adlı haber portalının son dönemde farklı federal kurumlardan 8.1 milyon dolar ödeme aldığını gösteren bir paylaşımı gündeme getiren Musk, benzer şekilde Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere de tepki gösterdi.Musk, AP'ye yapılan ödeme için 'vergi mükelleflerinin paralarının israfı' yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullandı.Öte yandan "USA Spending" adlı federal bütçe harcamalarını gösteren resmi internet sitesine göre, Bloomberg gibi önde gelen başka bazı Amerikan medya kuruluşlarına da farklı federal kurumlar tarafından ödeme yapıldı.Söz konusu ödemelerin detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, farklı federal kurumlardaki ödemelerin farklı alt başlıklarının olduğu görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html
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ABD'de Biden yönetiminin fonladığı medyalar tartışması büyüdü, Musk açıkladı: 'Hükümet tarafından fonlanan bir gazete'

22:28 05.02.2025
© AP Photo / Jordan StraussMusk Brezilya'ya nasıl kafa tutuyor?
Musk Brezilya'ya nasıl kafa tutuyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
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ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, bazı federal kurumlardan fon aldığını belirtilen medya kuruluşlarına tepki gösterdi, ardından tartışmalar alevlendi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından hükümet verimliliği konusunda görevlendirilen Musk, federal bütçe harcamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Demokrat Joe Biden yönetiminin, bazı medya kuruluşlarına fon sağladığını iddia eden Musk, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) olmak üzere bazı federal kurumlardan ödeme aldığı belirtilen medya kuruluşlarıyla ilgili yorumlar yaptı.
Politico adlı haber portalının son dönemde farklı federal kurumlardan 8.1 milyon dolar ödeme aldığını gösteren bir paylaşımı gündeme getiren Musk, benzer şekilde Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere de tepki gösterdi.
Musk, AP'ye yapılan ödeme için 'vergi mükelleflerinin paralarının israfı' yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullandı.
Öte yandan "USA Spending" adlı federal bütçe harcamalarını gösteren resmi internet sitesine göre, Bloomberg gibi önde gelen başka bazı Amerikan medya kuruluşlarına da farklı federal kurumlar tarafından ödeme yapıldı.
Söz konusu ödemelerin detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, farklı federal kurumlardaki ödemelerin farklı alt başlıklarının olduğu görülüyor.
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