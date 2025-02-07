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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abd-baskani-trump-putin-ile-her-zaman-iyi-iliskilerimiz-oldu-1093477871.html
ABD Başkanı Trump: Putin ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu
ABD Başkanı Trump: Putin ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek Rus lider... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T21:56+0300
2025-02-07T21:56+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
vladimir zelenskiy
washington
ukrayna
rusya
vladimir putin
yuriy uşakov
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ABD Başkanı Trump açıklamasında, “Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Başkan Putin ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bu nedenle yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.Putin ile şahsen görüşmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Trump, “Mümkün olabilir” açıklaması yaptı.ABD lideri daha önce birkaç kez Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini söylemiş ve Ocak ayı başında ekibinin görüşmeleri organize etme sürecinde olduğunu belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, "Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temas olmadı ancak Rusya ilgili önerileri dinlemeye hazır" demişti.Vladimir Putin de Aralık ayında Trump ile görüşmeye hazır olduğunu vurgulamış ve görüşmenin gerçekleşmesi halinde konuşacak çok şeyleri olacağını belirtmişti.'Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanamayacak'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy'e ABD vergi mükelleflerinin yatırdığı paranın karşılığından bahsettiğini söyledi.Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “Amerikan vergi mükelleflerinin parasının karşılığını kendisine zaten söyledik” diyerek eyaletlerin 'garanti' istediğini dile getirdi. Konuşmasında Ukrayna'ya çok para yatırdıklarının altını çizen Trump, söz konusu yatırımların durması halinde 'sonunu görmek istediklerini' dile getirdi.Trump konuşmasının bu bölümünde, “Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanmayacak” cümlesinin altını çizdi.Trump, Zelensky ile gelecek hafta ABD'de görüşmeyi planlıyorABD Başkanı Trump gelecek hafta Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı beklediğini ve bu görüşmenin Washington'da gerçekleşebileceğini söyledi.Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Muhtemelen önümüzdeki hafta Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuşacağım" dedi.Konuşmasında Ukrayna'ya gitmeyeceğini vurgulayan Trump, söz konusu çatışmanın sona ermesi gerektiğini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması için gerekli koşulları sıralamış ve bunlar arasında Kiev'in Donbass ve Novorossiya'dan çekilmesi ile Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı. Söz konusu konuşmasında Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşların haklarının, özgürlüklerinin ve çıkarlarının da tam olarak sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.
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abd, donald trump, vladimir zelenskiy, washington, ukrayna, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, washington, ukrayna, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov

ABD Başkanı Trump: Putin ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu

21:56 07.02.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek Rus lider ile arasındaki münasebetleri her zaman iyi olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump açıklamasında, “Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Başkan Putin ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bu nedenle yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.
Putin ile şahsen görüşmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Trump, “Mümkün olabilir” açıklaması yaptı.
ABD lideri daha önce birkaç kez Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini söylemiş ve Ocak ayı başında ekibinin görüşmeleri organize etme sürecinde olduğunu belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, "Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temas olmadı ancak Rusya ilgili önerileri dinlemeye hazır" demişti.
Vladimir Putin de Aralık ayında Trump ile görüşmeye hazır olduğunu vurgulamış ve görüşmenin gerçekleşmesi halinde konuşacak çok şeyleri olacağını belirtmişti.

'Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanamayacak'

ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy'e ABD vergi mükelleflerinin yatırdığı paranın karşılığından bahsettiğini söyledi.
Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “Amerikan vergi mükelleflerinin parasının karşılığını kendisine zaten söyledik” diyerek eyaletlerin 'garanti' istediğini dile getirdi.
Konuşmasında Ukrayna'ya çok para yatırdıklarının altını çizen Trump, söz konusu yatırımların durması halinde 'sonunu görmek istediklerini' dile getirdi.
Trump konuşmasının bu bölümünde, “Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanmayacak” cümlesinin altını çizdi.

Trump, Zelensky ile gelecek hafta ABD'de görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanı Trump gelecek hafta Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı beklediğini ve bu görüşmenin Washington'da gerçekleşebileceğini söyledi.
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Muhtemelen önümüzdeki hafta Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuşacağım" dedi.
Konuşmasında Ukrayna'ya gitmeyeceğini vurgulayan Trump, söz konusu çatışmanın sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması için gerekli koşulları sıralamış ve bunlar arasında Kiev'in Donbass ve Novorossiya'dan çekilmesi ile Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı. Söz konusu konuşmasında Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşların haklarının, özgürlüklerinin ve çıkarlarının da tam olarak sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.
fidan lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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