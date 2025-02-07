https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abd-baskani-trump-putin-ile-her-zaman-iyi-iliskilerimiz-oldu-1093477871.html

ABD Başkanı Trump: Putin ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu

ABD Başkanı Trump: Putin ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek Rus lider... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T21:56+0300

2025-02-07T21:56+0300

2025-02-07T21:56+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

vladimir zelenskiy

washington

ukrayna

rusya

vladimir putin

yuriy uşakov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220619_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_76eb98bb86f82d6a13898d1155511127.jpg

ABD Başkanı Trump açıklamasında, “Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Başkan Putin ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bu nedenle yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.Putin ile şahsen görüşmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Trump, “Mümkün olabilir” açıklaması yaptı.ABD lideri daha önce birkaç kez Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini söylemiş ve Ocak ayı başında ekibinin görüşmeleri organize etme sürecinde olduğunu belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, "Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temas olmadı ancak Rusya ilgili önerileri dinlemeye hazır" demişti.Vladimir Putin de Aralık ayında Trump ile görüşmeye hazır olduğunu vurgulamış ve görüşmenin gerçekleşmesi halinde konuşacak çok şeyleri olacağını belirtmişti.'Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanamayacak'ABD Başkanı Trump, Vladimir Zelenskiy'e ABD vergi mükelleflerinin yatırdığı paranın karşılığından bahsettiğini söyledi.Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “Amerikan vergi mükelleflerinin parasının karşılığını kendisine zaten söyledik” diyerek eyaletlerin 'garanti' istediğini dile getirdi. Konuşmasında Ukrayna'ya çok para yatırdıklarının altını çizen Trump, söz konusu yatırımların durması halinde 'sonunu görmek istediklerini' dile getirdi.Trump konuşmasının bu bölümünde, “Herkes eski güzel ABD'yi kullanırdı ancak artık kullanmayacak” cümlesinin altını çizdi.Trump, Zelensky ile gelecek hafta ABD'de görüşmeyi planlıyorABD Başkanı Trump gelecek hafta Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı beklediğini ve bu görüşmenin Washington'da gerçekleşebileceğini söyledi.Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “Muhtemelen önümüzdeki hafta Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuşacağım" dedi.Konuşmasında Ukrayna'ya gitmeyeceğini vurgulayan Trump, söz konusu çatışmanın sona ermesi gerektiğini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda Ukrayna'daki durumun çözüme kavuşturulması için gerekli koşulları sıralamış ve bunlar arasında Kiev'in Donbass ve Novorossiya'dan çekilmesi ile Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı. Söz konusu konuşmasında Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşların haklarının, özgürlüklerinin ve çıkarlarının da tam olarak sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/lavrov-ve-fidan-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093476820.html

washington

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, vladimir zelenskiy, washington, ukrayna, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov