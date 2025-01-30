https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/japonyanin-osaka-sehrinde-kamuya-acik-alanlarda-sigara-icmek-yasaklandi-1093199668.html

Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Osaka şehri, 2025 Dünya Fuarı öncesinde sokaklar, parklar ve diğer açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T12:58+0300

2025-01-30T12:58+0300

2025-01-30T12:58+0300

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asya

osaka

japonya

sigara yasağı

sigara

sigara içmek

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Japonya’nın Osaka şehri, 13 Nisan - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Expo 2025 öncesinde, hava kalitesini iyileştirmek ve kamusal alanları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla sigara yasağını yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, sokaklar, parklar ve meydanlar da dahil olmak üzere birçok kamusal alanı kapsıyor.27 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasak kapsamında, açık alanlarda sigara içenlere 1.000 yen (yaklaşık 230 Türk Lirası) para cezası uygulanacak. Osaka Belediyesi yetkilileri, bu kararın şehrin temizliğini artıracağını ve sigara dumanına maruz kalmayı azaltarak halk sağlığını koruyacağını belirtti.Osaka’daki sigara yasağı, Japonya’nın genel tütün politikalarıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor. Ülkede kapalı alanlarda sigara içmek büyük ölçüde yasaklanmış durumda ve restoranlar, ofisler ile toplu taşıma araçlarında sigara içilmesine izin verilmiyor. Yetkililer, Expo 2025 sırasında dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere daha temiz bir çevre sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dunyada-sigara-yasagi-artista-bir-kent-daha-yasak-getirdi-1092473840.html

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osaka, expo 2025, sigara yasağı, japonya, kamusal alan, hava kalitesi, tütün, açık alan sigara yasağı, osaka belediyesi, para cezası