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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/japonyanin-osaka-sehrinde-kamuya-acik-alanlarda-sigara-icmek-yasaklandi-1093199668.html
Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Osaka şehri, 2025 Dünya Fuarı öncesinde sokaklar, parklar ve diğer açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T12:58+0300
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dünya
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osaka
japonya
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Japonya’nın Osaka şehri, 13 Nisan - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Expo 2025 öncesinde, hava kalitesini iyileştirmek ve kamusal alanları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla sigara yasağını yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, sokaklar, parklar ve meydanlar da dahil olmak üzere birçok kamusal alanı kapsıyor.27 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasak kapsamında, açık alanlarda sigara içenlere 1.000 yen (yaklaşık 230 Türk Lirası) para cezası uygulanacak. Osaka Belediyesi yetkilileri, bu kararın şehrin temizliğini artıracağını ve sigara dumanına maruz kalmayı azaltarak halk sağlığını koruyacağını belirtti.Osaka’daki sigara yasağı, Japonya’nın genel tütün politikalarıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor. Ülkede kapalı alanlarda sigara içmek büyük ölçüde yasaklanmış durumda ve restoranlar, ofisler ile toplu taşıma araçlarında sigara içilmesine izin verilmiyor. Yetkililer, Expo 2025 sırasında dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere daha temiz bir çevre sunmayı hedeflediklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dunyada-sigara-yasagi-artista-bir-kent-daha-yasak-getirdi-1092473840.html
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osaka, expo 2025, sigara yasağı, japonya, kamusal alan, hava kalitesi, tütün, açık alan sigara yasağı, osaka belediyesi, para cezası
osaka, expo 2025, sigara yasağı, japonya, kamusal alan, hava kalitesi, tütün, açık alan sigara yasağı, osaka belediyesi, para cezası

Japonya'nın Osaka şehrinde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

12:58 30.01.2025
© Fotoğraf : Google Earth / Digital Earth Technology, DigitalGlobeEarth View’in manzara fotoğrafları
Earth View’in manzara fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : Google Earth / Digital Earth Technology, DigitalGlobe
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Japonya'nın Osaka şehri, 2025 Dünya Fuarı öncesinde sokaklar, parklar ve diğer açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.
Japonya’nın Osaka şehri, 13 Nisan - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Expo 2025 öncesinde, hava kalitesini iyileştirmek ve kamusal alanları daha sağlıklı hale getirmek amacıyla sigara yasağını yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, sokaklar, parklar ve meydanlar da dahil olmak üzere birçok kamusal alanı kapsıyor.
27 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasak kapsamında, açık alanlarda sigara içenlere 1.000 yen (yaklaşık 230 Türk Lirası) para cezası uygulanacak. Osaka Belediyesi yetkilileri, bu kararın şehrin temizliğini artıracağını ve sigara dumanına maruz kalmayı azaltarak halk sağlığını koruyacağını belirtti.
Osaka’daki sigara yasağı, Japonya’nın genel tütün politikalarıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor. Ülkede kapalı alanlarda sigara içmek büyük ölçüde yasaklanmış durumda ve restoranlar, ofisler ile toplu taşıma araçlarında sigara içilmesine izin verilmiyor. Yetkililer, Expo 2025 sırasında dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere daha temiz bir çevre sunmayı hedeflediklerini vurguladı.
İstanbul sigara yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
DÜNYA
Dünyada 'sigara yasağı' artışta: Bir kent daha yasak getirdi
8 Ocak, 23:17
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