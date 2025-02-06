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Rusya Dışişleri: ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atmalı
Rusya Dışişleri: ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atmalı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’ye Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması çağrısında bulundu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Moskova’nın başlangıçta dürüst bir ortaklık arayışında olduğunu, ancak asıl amacı jeopolitik rakibini zayıflatmak olan Batı’nın bunu görmezden geldiğini belirterek, ABD'nin Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması gerektiğini söyledi.Ryabkov, Rusya’nın ‘kurallara dayalı bir dünya düzenini’ savunan ve aynı zamanda Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak isteyen eski ABD yönetiminin planlarını bozarak ayakta kalmayı başardığını vurgulayarak, “Bu sürecin başarısız olması ve yönetimin değişmesi karşısında, ABD'nin, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayalı müzakereler temelinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması gerekiyor” dedi.Rusya’nın ‘sahadaki realite’ ve tarih ve coğrafya tarafından belirlenen ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurarak diyaloğa açık ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Rus diplomat, “Dolayısıyla karar ve seçim Donald Trump ve ekibine kalmış” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ocak ayı sonunda, Moskova’nın Washington ile diyaloğun, Rusya ve ABD'nin dünyada stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi kilit konularda oynadığı önemli rolü dikkate alarak eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir temelde inşa edilmesi gerektiğinden hareket ettiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, batı, donald trump, moskova, washington, müzakere, diyalog, rusya, vladimir putin
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, batı, donald trump, moskova, washington, müzakere, diyalog, rusya, vladimir putin

Rusya Dışişleri: ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atmalı

00:11 06.02.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’ye Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Moskova’nın başlangıçta dürüst bir ortaklık arayışında olduğunu, ancak asıl amacı jeopolitik rakibini zayıflatmak olan Batı’nın bunu görmezden geldiğini belirterek, ABD'nin Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması gerektiğini söyledi.
Ryabkov, Rusya’nın ‘kurallara dayalı bir dünya düzenini’ savunan ve aynı zamanda Moskova'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak isteyen eski ABD yönetiminin planlarını bozarak ayakta kalmayı başardığını vurgulayarak, “Bu sürecin başarısız olması ve yönetimin değişmesi karşısında, ABD'nin, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayalı müzakereler temelinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atması gerekiyor” dedi.
Rusya’nın ‘sahadaki realite’ ve tarih ve coğrafya tarafından belirlenen ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurarak diyaloğa açık ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Rus diplomat, “Dolayısıyla karar ve seçim Donald Trump ve ekibine kalmış” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ocak ayı sonunda, Moskova’nın Washington ile diyaloğun, Rusya ve ABD'nin dünyada stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi kilit konularda oynadığı önemli rolü dikkate alarak eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir temelde inşa edilmesi gerektiğinden hareket ettiğini ifade etmişti.
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