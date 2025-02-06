https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/deprem-riski-nedeniyle-bosaltilan-santorinide-yeni-tehlike-yetkililer-hirsizliga-karsi-onlemleri-1093426480.html
Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
Sputnik Türkiye
Santorini'de artan deprem riski nedeniyle adayı terk edenlerin ardından hırsızlık girişimleri yaşanmaya başladı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:29+0300
2025-02-06T14:29+0300
2025-02-06T14:29+0300
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Yunanistan’ın turistik adalarından Santorini, son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle büyük bir belirsizlik içinde. Deprem riski sebebiyle birçok kişi adayı terk ederken, boş kalan ev ve iş yerleri hırsızların yeni hedefi olabilir.Yetkililer, ada genelinde hırsızlık olaylarının artabileceğine dikkat çekerek güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Başkent Fira’da polis devriyeleri artırılırken, adanın çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak tüm önlemlere rağmen, boş kalan bölgelerde hırsızlık girişimlerinin yaşandığı öne sürülüyor. Sosyal medyada, bir kişinin terk edilmiş bir villaya girmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi.Yetkililer, Santorini’de güvenliği sağlamak için ek tedbirler alındığını vurgularken, adada kalan az sayıdaki sakinin ve işletme sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Deprem riskinin devam ettiği adada, güvenlik kaygıları da giderek büyümekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/santorini-adasindan-kacis-suruyor-9-bin-kisi-ayrildi-1093356251.html
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avrupa, yunanistan, santorini, santorini adası, deprem
avrupa, yunanistan, santorini, santorini adası, deprem
Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
Santorini'de artan deprem riski nedeniyle adayı terk edenlerin ardından hırsızlık girişimleri yaşanmaya başladı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırıyor.
Yunanistan’ın turistik adalarından Santorini, son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle büyük bir belirsizlik içinde. Deprem riski sebebiyle birçok kişi adayı terk ederken, boş kalan ev ve iş yerleri hırsızların yeni hedefi olabilir.
Yetkililer, ada genelinde hırsızlık olaylarının artabileceğine dikkat çekerek güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Başkent Fira’da polis devriyeleri artırılırken, adanın çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak tüm önlemlere rağmen, boş kalan bölgelerde hırsızlık girişimlerinin yaşandığı öne sürülüyor. Sosyal medyada, bir kişinin terk edilmiş bir villaya girmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi.
Yetkililer, Santorini’de güvenliği sağlamak için ek tedbirler alındığını vurgularken, adada kalan az sayıdaki sakinin ve işletme sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Deprem riskinin devam ettiği adada, güvenlik kaygıları da giderek büyümekte.