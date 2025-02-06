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Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
Sputnik Türkiye
Santorini'de artan deprem riski nedeniyle adayı terk edenlerin ardından hırsızlık girişimleri yaşanmaya başladı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Yunanistan’ın turistik adalarından Santorini, son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle büyük bir belirsizlik içinde. Deprem riski sebebiyle birçok kişi adayı terk ederken, boş kalan ev ve iş yerleri hırsızların yeni hedefi olabilir.Yetkililer, ada genelinde hırsızlık olaylarının artabileceğine dikkat çekerek güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Başkent Fira’da polis devriyeleri artırılırken, adanın çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak tüm önlemlere rağmen, boş kalan bölgelerde hırsızlık girişimlerinin yaşandığı öne sürülüyor. Sosyal medyada, bir kişinin terk edilmiş bir villaya girmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi.Yetkililer, Santorini’de güvenliği sağlamak için ek tedbirler alındığını vurgularken, adada kalan az sayıdaki sakinin ve işletme sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Deprem riskinin devam ettiği adada, güvenlik kaygıları da giderek büyümekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/santorini-adasindan-kacis-suruyor-9-bin-kisi-ayrildi-1093356251.html
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Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı

14:29 06.02.2025
© AFP 2023 / ARIS MESSINISYunanistan'ın Santorini adası
Yunanistan'ın Santorini adası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Santorini'de artan deprem riski nedeniyle adayı terk edenlerin ardından hırsızlık girişimleri yaşanmaya başladı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırıyor.
Yunanistan’ın turistik adalarından Santorini, son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle büyük bir belirsizlik içinde. Deprem riski sebebiyle birçok kişi adayı terk ederken, boş kalan ev ve iş yerleri hırsızların yeni hedefi olabilir.
Yetkililer, ada genelinde hırsızlık olaylarının artabileceğine dikkat çekerek güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Başkent Fira’da polis devriyeleri artırılırken, adanın çeşitli noktalarına güvenlik kameraları yerleştirildi. Ancak tüm önlemlere rağmen, boş kalan bölgelerde hırsızlık girişimlerinin yaşandığı öne sürülüyor. Sosyal medyada, bir kişinin terk edilmiş bir villaya girmeye çalışırken yakalandığı iddia edildi.
Yetkililer, Santorini’de güvenliği sağlamak için ek tedbirler alındığını vurgularken, adada kalan az sayıdaki sakinin ve işletme sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Deprem riskinin devam ettiği adada, güvenlik kaygıları da giderek büyümekte.
Santorini - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
Santorini Adası'ndan kaçış sürüyor: 9 bin kişi ayrıldı
4 Şubat, 18:52
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