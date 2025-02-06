https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yokdil-sinav-giris-belgeleri-erisime-acildi-yokdil-sinavi-ne-zaman-1093426065.html

YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T14:19+0300

2025-02-06T14:19+0300

2025-02-06T14:20+0300

türkiye

türkiye

ösym

yökdil

yökdil sınavı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/sinav-sorulari-1-saat-once-sosyal-medyada-paylasilmis-lise-ortak-sinavlari-6-okulda-tekrarlanacak-1092591000.html

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