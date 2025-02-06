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YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?
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Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​
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yökdil sınavı ne zaman, yökdil sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, yökdil sınav belgeleri nerede, yökdil sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır, ösym yökdil sınava giriş belgeleri,
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YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?

14:19 06.02.2025 (güncellendi: 14:20 06.02.2025)
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LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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