https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yokdil-sinav-giris-belgeleri-erisime-acildi-yokdil-sinavi-ne-zaman-1093426065.html
YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?
YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:19+0300
2025-02-06T14:19+0300
2025-02-06T14:20+0300
türkiye
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yökdil
yökdil sınavı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/sinav-sorulari-1-saat-once-sosyal-medyada-paylasilmis-lise-ortak-sinavlari-6-okulda-tekrarlanacak-1092591000.html
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yökdil sınavı ne zaman, yökdil sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, yökdil sınav belgeleri nerede, yökdil sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır, ösym yökdil sınava giriş belgeleri,
YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı: YÖKDİL sınavı ne zaman?
14:19 06.02.2025 (güncellendi: 14:20 06.02.2025)
Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?
YÖKDİL sınav giriş belgelerine nasıl ulaşılır?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.