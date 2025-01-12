https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/sinav-sorulari-1-saat-once-sosyal-medyada-paylasilmis-lise-ortak-sinavlari-6-okulda-tekrarlanacak-1092591000.html
Sınav soruları 1 saat önce sosyal medyada paylaşılmış: Lise ortak sınavları 6 okulda tekrarlanacak
Sınav soruları 1 saat önce sosyal medyada paylaşılmış: Lise ortak sınavları 6 okulda tekrarlanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T16:08+0300
2025-01-12T16:08+0300
2025-01-12T16:08+0300
türkiye
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sınav
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hırsızlık
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dedi.Lise ortak sınav soruları çalınmışİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.Sınavlar iptal edildiİl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yds-sonuclari-aciklandi--osym-ile-2024-yds2-sonuclari-nereden-ve-nasil-ogrenilir-1090690183.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav, istanbul, hırsızlık
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav, istanbul, hırsızlık
Sınav soruları 1 saat önce sosyal medyada paylaşılmış: Lise ortak sınavları 6 okulda tekrarlanacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dedi.
Lise ortak sınav soruları çalınmış
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.