https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/sinav-sorulari-1-saat-once-sosyal-medyada-paylasilmis-lise-ortak-sinavlari-6-okulda-tekrarlanacak-1092591000.html

Sınav soruları 1 saat önce sosyal medyada paylaşılmış: Lise ortak sınavları 6 okulda tekrarlanacak

Sınav soruları 1 saat önce sosyal medyada paylaşılmış: Lise ortak sınavları 6 okulda tekrarlanacak

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T16:08+0300

2025-01-12T16:08+0300

2025-01-12T16:08+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

sınav

istanbul

hırsızlık

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" dedi.Lise ortak sınav soruları çalınmışİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.Sınavlar iptal edildiİl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav, istanbul, hırsızlık