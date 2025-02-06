https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yesilcamin-yildiz-ismi-sibel-turnagol-sasirtti-oto-sanayide-lokanta-acti-1093438929.html

Yeşilçam'ın yıldız ismi Sibel Turnagöl şaşırttı: Oto sanayide lokanta açtı

Yeşilçam'ın yıldız ismi Sibel Turnagöl şaşırttı: Oto sanayide lokanta açtı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam filmlerinde rol alan ve Mankenler Kraliçesi olarak tanınan Sibel Turnagöl'ün şimdilerde İstanbul Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde lokanta... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T19:37+0300

2025-02-06T19:37+0300

2025-02-06T19:37+0300

türkiye

yeşilçam

otomobil

sanayi

sanayi siteleri

sanayi bölgesi

organize sanayi bölgesi (osb)

oyuncu

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kadın oyuncu

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Yeşilçam'ın cesur güzeli Sibel Turnagöl, oto sanayi sitesinde açtığı lokanta ile gündem oldu.Türkiye’nin tanınmış modellerinden ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak anılan Sibel Turnagöl, şimdilerde İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde işlettiği lokantayla gündeme geldi. Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan ve bu alanda büyük bir üne kavuşan Turnagöl, sinema, dizi ve televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı açtığı lokantayla tekrar gündeme geldi.2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenen ve bir süredir medyadan uzak duran Sibel Turnagöl, Maslak’taki oto sanayi sitesinde açtığı lokantada aktif bir şekilde çalışıyor. Lokantasında hem yemek pişiren hem de sipariş alıp masaları temizleyen Turnagöl, müşterilerine samimi ve güler yüzlü hizmet sunuyor.

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