https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yesilcamin-yildiz-ismi-sibel-turnagol-sasirtti-oto-sanayide-lokanta-acti-1093438929.html
Yeşilçam'ın yıldız ismi Sibel Turnagöl şaşırttı: Oto sanayide lokanta açtı
Yeşilçam'ın yıldız ismi Sibel Turnagöl şaşırttı: Oto sanayide lokanta açtı
Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinde rol alan ve Mankenler Kraliçesi olarak tanınan Sibel Turnagöl'ün şimdilerde İstanbul Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde lokanta... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T19:37+0300
2025-02-06T19:37+0300
2025-02-06T19:37+0300
türkiye
yeşilçam
otomobil
sanayi
sanayi siteleri
sanayi bölgesi
organize sanayi bölgesi (osb)
oyuncu
yerli oyuncu
kadın oyuncu
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Yeşilçam'ın cesur güzeli Sibel Turnagöl, oto sanayi sitesinde açtığı lokanta ile gündem oldu.Türkiye’nin tanınmış modellerinden ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak anılan Sibel Turnagöl, şimdilerde İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde işlettiği lokantayla gündeme geldi. Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan ve bu alanda büyük bir üne kavuşan Turnagöl, sinema, dizi ve televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı açtığı lokantayla tekrar gündeme geldi.2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenen ve bir süredir medyadan uzak duran Sibel Turnagöl, Maslak’taki oto sanayi sitesinde açtığı lokantada aktif bir şekilde çalışıyor. Lokantasında hem yemek pişiren hem de sipariş alıp masaları temizleyen Turnagöl, müşterilerine samimi ve güler yüzlü hizmet sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-nostalji-tutkunlari-yesilcam-festivalinde-bulustu-1088879490.html
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yeşilçam, otomobil, sanayi, sanayi siteleri, sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi (osb), oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, en iyi kadın oyuncu, profesyonel oyuncu
yeşilçam, otomobil, sanayi, sanayi siteleri, sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi (osb), oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, en iyi kadın oyuncu, profesyonel oyuncu
Yeşilçam'ın yıldız ismi Sibel Turnagöl şaşırttı: Oto sanayide lokanta açtı
Yeşilçam filmlerinde rol alan ve Mankenler Kraliçesi olarak tanınan Sibel Turnagöl'ün şimdilerde İstanbul Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde lokanta işlettiği öğrenildi. Kariyerinde modellik, sinema ve sunuculuk gibi pek çok alanda başarı gösteren Turnagöl, lokantasında hem yemek pişiriyor hem de müşterilere hizmet ediyor.
Yeşilçam'ın cesur güzeli Sibel Turnagöl, oto sanayi sitesinde açtığı lokanta ile gündem oldu.
Türkiye’nin tanınmış modellerinden ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak anılan Sibel Turnagöl, şimdilerde İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde işlettiği lokantayla gündeme geldi. Modellik kariyerine 16 yaşında başlayan ve bu alanda büyük bir üne kavuşan Turnagöl, sinema, dizi ve televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı açtığı lokantayla tekrar gündeme geldi.
2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenen ve bir süredir medyadan uzak duran Sibel Turnagöl, Maslak’taki oto sanayi sitesinde açtığı lokantada aktif bir şekilde çalışıyor. Lokantasında hem yemek pişiren hem de sipariş alıp masaları temizleyen Turnagöl, müşterilerine samimi ve güler yüzlü hizmet sunuyor.