https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/antalyada-nostalji-tutkunlari-yesilcam-festivalinde-bulustu-1088879490.html
Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluştu
Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluştu
Sputnik Türkiye
Antalya'da 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yeşilcam Festivali gerçekleştirildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T14:17+0300
2024-10-06T14:17+0300
2024-10-06T14:17+0300
türkiye
antalya
nostalji
yeşilçam
yeşilçam'ın 100. yılı kutlamaları
film
yerli oyuncu
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Antalya'da düzenlenen 'Yeşilçam Festivali'nin ilk gününde sahne gösterileri ve yazlık sinema izleyicilerin beğenisine sunuldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.Sihirbaz ve sahne sanatları gösterilerinin gerçekleştiği festivalde katılımcılar Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşelerine ilgi gösterdi.Festivalin ilk gününde sahne gösterilerini izleyen sanatseverler, yazlık sinema ile nostalji yaşadı.'DJ Daraske'nin unutulmaz Yeşilçam müziklerinin yer aldığı etkinlikte, 80'ler ve 90'ların müzikleriyle ve Özgecan Güven'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı.Festival, 12 Ekim'de sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/icisleri-bakani-yerlikaya-cocuga-santaj-videosunun-kurgu-oldugunu-acikladi-1088878855.html
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antalya, nostalji, yeşilçam, yeşilçam'ın 100. yılı kutlamaları, film, yerli oyuncu
antalya, nostalji, yeşilçam, yeşilçam'ın 100. yılı kutlamaları, film, yerli oyuncu
Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluştu
Antalya'da 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yeşilcam Festivali gerçekleştirildi.
Antalya'da düzenlenen 'Yeşilçam Festivali'nin ilk gününde sahne gösterileri ve yazlık sinema izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.
Sihirbaz ve sahne sanatları gösterilerinin gerçekleştiği festivalde katılımcılar Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşelerine ilgi gösterdi.
Festivalin ilk gününde sahne gösterilerini izleyen sanatseverler, yazlık sinema ile nostalji yaşadı.
'DJ Daraske'nin unutulmaz Yeşilçam müziklerinin yer aldığı etkinlikte, 80'ler ve 90'ların müzikleriyle ve Özgecan Güven'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı.
Festival, 12 Ekim'de sona erecek.