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Yeni bir kuş gribi türü tespit edildi: Hayvan çiftlikleri alarmda
Yeni bir kuş gribi türü tespit edildi: Hayvan çiftlikleri alarmda
Sputnik Türkiye
ABD'nin Nevada eyaletinde süt ineklerinde, daha önce sığırlarda görülmeyen yeni bir kuş gribi türü tespit edildi. Uzmanlar, virüsün sığırlara bulaşma biçimini... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:33+0300
2025-02-06T12:33+0300
dünya
abd
nevada
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kuş gribi
salgın
varyant
çiftlik
hayvan çiftliği
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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Nevada'da bulunan süt ineklerinde, şimdiye kadar sığırlarda rastlanmamış yeni bir kuş gribi türü tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişme, ABD’de sığırlarda tespit edilen ikinci kuş gribi vakası olarak kaydedildi. Bilim insanları, farklı kuş gribi türlerinin yabani kuşlardan sığırlara birden fazla kez sıçradığını belirtiyor.USDA’nın Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi tarafından yapılan incelemelerde, Aralık 2024’te başlatılan bir izleme programı kapsamında toplanan süt örneklerinde genetik dizilim çalışmaları gerçekleştirildi. Sonuçlar, daha önce ineklerde rastlanmayan yeni bir kuş gribi varyantının varlığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun virüsün sığırlarda daha geniş çapta yayılabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.İnsan sağlığına etkisi araştırılıyorYeni kuş gribi türünün insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri hâlâ araştırılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu yeni varyantın insanlara bulaşıp bulaşmadığını anlamak için çalışmalar yürütüyor. Son dönemde Louisiana'da kuş gribiyle bağlantılı ilk ölüm vakası yaşanmış ve Kanada’da kümes hayvanlarıyla temas eden bir çocuk hastaneye kaldırılmıştı.St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nden virolog Richard Webby, “Bu virüsün kuşlardan ineklere geçişi düşündüğümüzden daha sık olabilir. Salgının hangi boyutlara ulaşabileceğini kestirmek zor” dedi.Hayvancılık sektörü endişeliABD’de süt ve et üretimi yapan çiftçiler, yeni tespit edilen kuş gribi türünün hayvancılık sektörüne olası etkileri konusunda endişeli. USDA, virüsün yayılımını kontrol altına almak için çiftliklerde denetimleri sıkılaştırmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla genetik veri paylaşılacağı ve virüsün ne kadar süredir sığırlarda bulunduğunun araştırılacağı açıklandı.Yetkililer, hayvancılık sektöründe daha fazla önlem alınması gerektiğini vurgularken, uzmanlar kuş gribi vakalarının yalnızca kümes hayvanlarıyla sınırlı kalmadığını ve virüsün farklı türler arasında geçiş yapabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abddeki-kus-gribi-salgininda-20-milyondan-fazla-tavuk-telef-oldu-yumurta-fiyatlari-firladi-1092661461.html
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kuş gribi, abd'de kuş gribi, süt ineklerinde kuş gribi, kuş gribi belirtileri, hayvancılık sektörü, usda, cdc, kuş gribi türleri, sığırlarda hastalık, nevada süt inekleri
kuş gribi, abd'de kuş gribi, süt ineklerinde kuş gribi, kuş gribi belirtileri, hayvancılık sektörü, usda, cdc, kuş gribi türleri, sığırlarda hastalık, nevada süt inekleri

Yeni bir kuş gribi türü tespit edildi: Hayvan çiftlikleri alarmda

12:33 06.02.2025
© AA / Dursun Aydemirinek
inek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA / Dursun Aydemir
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ABD'nin Nevada eyaletinde süt ineklerinde, daha önce sığırlarda görülmeyen yeni bir kuş gribi türü tespit edildi. Uzmanlar, virüsün sığırlara bulaşma biçimini araştırırken, hayvancılık sektöründe endişeler artıyor.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Nevada'da bulunan süt ineklerinde, şimdiye kadar sığırlarda rastlanmamış yeni bir kuş gribi türü tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişme, ABD’de sığırlarda tespit edilen ikinci kuş gribi vakası olarak kaydedildi. Bilim insanları, farklı kuş gribi türlerinin yabani kuşlardan sığırlara birden fazla kez sıçradığını belirtiyor.
USDA’nın Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi tarafından yapılan incelemelerde, Aralık 2024’te başlatılan bir izleme programı kapsamında toplanan süt örneklerinde genetik dizilim çalışmaları gerçekleştirildi. Sonuçlar, daha önce ineklerde rastlanmayan yeni bir kuş gribi varyantının varlığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun virüsün sığırlarda daha geniş çapta yayılabileceğini düşündürdüğünü ifade etti.

İnsan sağlığına etkisi araştırılıyor


Yeni kuş gribi türünün insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri hâlâ araştırılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu yeni varyantın insanlara bulaşıp bulaşmadığını anlamak için çalışmalar yürütüyor. Son dönemde Louisiana'da kuş gribiyle bağlantılı ilk ölüm vakası yaşanmış ve Kanada’da kümes hayvanlarıyla temas eden bir çocuk hastaneye kaldırılmıştı.
St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nden virolog Richard Webby, “Bu virüsün kuşlardan ineklere geçişi düşündüğümüzden daha sık olabilir. Salgının hangi boyutlara ulaşabileceğini kestirmek zor” dedi.

Hayvancılık sektörü endişeli


ABD’de süt ve et üretimi yapan çiftçiler, yeni tespit edilen kuş gribi türünün hayvancılık sektörüne olası etkileri konusunda endişeli. USDA, virüsün yayılımını kontrol altına almak için çiftliklerde denetimleri sıkılaştırmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla genetik veri paylaşılacağı ve virüsün ne kadar süredir sığırlarda bulunduğunun araştırılacağı açıklandı.
Yetkililer, hayvancılık sektöründe daha fazla önlem alınması gerektiğini vurgularken, uzmanlar kuş gribi vakalarının yalnızca kümes hayvanlarıyla sınırlı kalmadığını ve virüsün farklı türler arasında geçiş yapabileceğini belirtiyor.
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