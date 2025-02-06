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Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat tatil olan iller hangisi?
Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat tatil olan iller hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T20:14+0300
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Kayseri, Sinop ve Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu illerde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile kreş ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sivas Valiliği ise taşımalı eğitime kentte 1 gün ara verildiğini duyurdu.
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kayseri, sinop, sakarya, haberler, türkiye, kar, kar fırtınası, kar tatili, kar yağışı, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, resmi tatil konutu, adli tatil, ulusal tatil günü
kayseri, sinop, sakarya, haberler, türkiye, kar, kar fırtınası, kar tatili, kar yağışı, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, resmi tatil konutu, adli tatil, ulusal tatil günü

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat tatil olan iller hangisi?

20:14 06.02.2025
© AA / ilkokulilkokul
ilkokul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA / ilkokul
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Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski göz önüne alınarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu illerde bulunan kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.
Kayseri, Sinop ve Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu illerde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile kreş ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sivas Valiliği ise taşımalı eğitime kentte 1 gün ara verildiğini duyurdu.
kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
TÜRKİYE
Valilikler tek tek açıkladı: 6 Şubat’ta eğitime ara verilen şehirler belli oldu
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