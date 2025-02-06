https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yarin-okullar-tatil-mi-7-subat-tatil-olan-iller-hangisi-1093439573.html

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat tatil olan iller hangisi?

Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat tatil olan iller hangisi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T20:14+0300

2025-02-06T20:14+0300

2025-02-06T20:14+0300

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Kayseri, Sinop ve Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Kayseri, Sinop ve Sakarya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu illerde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile kreş ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sivas Valiliği ise taşımalı eğitime kentte 1 gün ara verildiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/6-subatta-egitime-ara-verilen-sehirler-belli-oldu-1093408355.html

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