https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/usaidden-en-fazla-yardim-alan-ulke-ukrayna-1093415033.html

USAID'den en fazla yardım alan ülke Ukrayna

USAID'den en fazla yardım alan ülke Ukrayna

Sputnik Türkiye

ABD'de USAID'in geleceğiyle ilgili yoğun tartışmalar yaşanırken Sputnik'in yaptığı analiz, Ukrayna'ya bu kuruluş tarafından verilen destekle ilgili çarpıcı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T10:21+0300

2025-02-06T10:21+0300

2025-02-06T10:21+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

ukrayna

amerika

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

sputnik

doge

abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge)

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Ukrayna'nın 2022 yılından beri ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) fonlarından en fazla yararlanan ülke olduğu ortaya çıktı.Sputnik, ABD'nin dış yardımlarının kamuoyuyla paylaşıldığı ForeignAssistance.gov sitesindeki verileri analiz ederek 2022'den bu yana USAID tarafından yapılan yardımlara mercek tuttu.Elde edilen verilere göre Ukrayna, 3 yıl içinde ABD'den 32.4 milyar dolar tutarında yardım aldı. Bu tutar, söz konusu dönemde sağlanan yardımların yüzde 27.2'sini oluşturuyor.Ukrayna, 2022'de 9.95 milyar dolar, 2023'te 16.43 milyar dolar, 2024'te ise 6.05 milyar dolar alarak USAID kaynaklarının en fazla aktarıldığı ülke oldu.ABD'de USAID'in geleceğine ilişkin tartışmalar giderek tırmanıyor. Elon Musk'ın başına geçtiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), USAID'i lağvetme planları yaparken milyarder iş insanı kuruluşu 'ölmesi gereken bir suç örgütü' ve 'Amerika'dan nefret eden radikal sol görüşlü Marksistlerin engerek yuvası' olarak niteledi.CBS televizyonunun haberine göre Beyaz Saray, USAID'i Dışişleri Bakanlığı ile birleştirmeyi ve personel sayısını azaltmayı planlıyor. Bununla beraber medyada yer alan haberlere göre kuruluşun insani yardımdan sorumlu bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmesi üzerinde de duruluyor.ABD Başkanı Donald Trump, USAID'i defalarca eleştirerek, kuruluşun Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını Washington'ın çıkarlarına hizmet etmeyen projelere harcadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/macaristan-basbakani-orban-usaidi-kapattigi-icin-trumpa-tesekkur-etti--1093406299.html

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abd, elon musk, donald trump, ukrayna, amerika, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), sputnik, doge, abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge), usaid