USAID'den en fazla yardım alan ülke Ukrayna
© AFP 2023 / WATHIQ KHUZAIEDenise Herbol (C-R), deputy director of the United States Agency for International Development – Iraq (USAID), and Rear Adm. Gregory Smith (L), director of the Multi-National Force-Iraq's Communications Division hold a joint press conference at the heavily fortified Green Zone area in Baghdad, 13 January 2008
© AFP 2023 / WATHIQ KHUZAIE
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ABD'de USAID'in geleceğiyle ilgili yoğun tartışmalar yaşanırken Sputnik'in yaptığı analiz, Ukrayna'ya bu kuruluş tarafından verilen destekle ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.
Ukrayna'nın 2022 yılından beri ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) fonlarından en fazla yararlanan ülke olduğu ortaya çıktı.
Sputnik, ABD'nin dış yardımlarının kamuoyuyla paylaşıldığı ForeignAssistance.gov sitesindeki verileri analiz ederek 2022'den bu yana USAID tarafından yapılan yardımlara mercek tuttu.
Elde edilen verilere göre Ukrayna, 3 yıl içinde ABD'den 32.4 milyar dolar tutarında yardım aldı. Bu tutar, söz konusu dönemde sağlanan yardımların yüzde 27.2'sini oluşturuyor.
Ukrayna, 2022'de 9.95 milyar dolar, 2023'te 16.43 milyar dolar, 2024'te ise 6.05 milyar dolar alarak USAID kaynaklarının en fazla aktarıldığı ülke oldu.
ABD'de USAID'in geleceğine ilişkin tartışmalar giderek tırmanıyor. Elon Musk'ın başına geçtiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), USAID'i lağvetme planları yaparken milyarder iş insanı kuruluşu 'ölmesi gereken bir suç örgütü' ve 'Amerika'dan nefret eden radikal sol görüşlü Marksistlerin engerek yuvası' olarak niteledi.
CBS televizyonunun haberine göre Beyaz Saray, USAID'i Dışişleri Bakanlığı ile birleştirmeyi ve personel sayısını azaltmayı planlıyor. Bununla beraber medyada yer alan haberlere göre kuruluşun insani yardımdan sorumlu bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmesi üzerinde de duruluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, USAID'i defalarca eleştirerek, kuruluşun Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını Washington'ın çıkarlarına hizmet etmeyen projelere harcadığını vurgulamıştı.
Sputnik, ABD'nin dış yardımlarının kamuoyuyla paylaşıldığı ForeignAssistance.gov sitesindeki verileri analiz ederek 2022'den bu yana USAID tarafından yapılan yardımlara mercek tuttu.
Elde edilen verilere göre Ukrayna, 3 yıl içinde ABD'den 32.4 milyar dolar tutarında yardım aldı. Bu tutar, söz konusu dönemde sağlanan yardımların yüzde 27.2'sini oluşturuyor.
Ukrayna, 2022'de 9.95 milyar dolar, 2023'te 16.43 milyar dolar, 2024'te ise 6.05 milyar dolar alarak USAID kaynaklarının en fazla aktarıldığı ülke oldu.
ABD'de USAID'in geleceğine ilişkin tartışmalar giderek tırmanıyor. Elon Musk'ın başına geçtiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), USAID'i lağvetme planları yaparken milyarder iş insanı kuruluşu 'ölmesi gereken bir suç örgütü' ve 'Amerika'dan nefret eden radikal sol görüşlü Marksistlerin engerek yuvası' olarak niteledi.
CBS televizyonunun haberine göre Beyaz Saray, USAID'i Dışişleri Bakanlığı ile birleştirmeyi ve personel sayısını azaltmayı planlıyor. Bununla beraber medyada yer alan haberlere göre kuruluşun insani yardımdan sorumlu bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmesi üzerinde de duruluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, USAID'i defalarca eleştirerek, kuruluşun Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını Washington'ın çıkarlarına hizmet etmeyen projelere harcadığını vurgulamıştı.