https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-sunucu-fatih-portakal-ekranlara-veda-edecegini-acikladi-izmirde-yasayacagim-1093437684.html

Ünlü sunucu Fatih Portakal ekranlara veda edeceğini açıkladı: 'İzmir'de yaşayacağım'

Ünlü sunucu Fatih Portakal ekranlara veda edeceğini açıkladı: 'İzmir'de yaşayacağım'

Sputnik Türkiye

Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından internet yayınlarını pazartesinden itibaren sonlandırma kararı aldığını açıkladı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T19:07+0300

2025-02-06T19:07+0300

2025-02-06T19:07+0300

türkiye

fatih portakal

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sözcü tv

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halk tv

barış pehlivan

gazeteci

istifa

emekli

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Ünlü sunucu Fatih Portakal, internet ve tv programını bırakarak tamamen emekli olacağını açıkladı.Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından medya kariyerini sonlandırma kararı aldı. Pazartesinden itibaren internet yayınlarını durduracağını, Haziran ayından itibaren de Sözcü TV'deki programını bırakacağını açıkladı. Veda metni paylaşan Portakal ''Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum. Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumun beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum. Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-fatih-portakal-baris-pehlivanin-yaptigi-yanlisti-1093145203.html

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