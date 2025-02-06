https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-sunucu-fatih-portakal-ekranlara-veda-edecegini-acikladi-izmirde-yasayacagim-1093437684.html
Ünlü sunucu Fatih Portakal ekranlara veda edeceğini açıkladı: 'İzmir'de yaşayacağım'
Ünlü sunucu Fatih Portakal ekranlara veda edeceğini açıkladı: 'İzmir'de yaşayacağım'
Sputnik Türkiye
Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından internet yayınlarını pazartesinden itibaren sonlandırma kararı aldığını açıkladı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T19:07+0300
2025-02-06T19:07+0300
2025-02-06T19:07+0300
türkiye
fatih portakal
sözcü
sözcü tv
sözcü gazetesi
halk tv
barış pehlivan
gazeteci
istifa
emekli
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Ünlü sunucu Fatih Portakal, internet ve tv programını bırakarak tamamen emekli olacağını açıkladı.Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından medya kariyerini sonlandırma kararı aldı. Pazartesinden itibaren internet yayınlarını durduracağını, Haziran ayından itibaren de Sözcü TV'deki programını bırakacağını açıkladı. Veda metni paylaşan Portakal ''Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum. Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumun beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum. Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-fatih-portakal-baris-pehlivanin-yaptigi-yanlisti-1093145203.html
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fatih portakal, sözcü, sözcü tv, sözcü gazetesi, halk tv, barış pehlivan, gazeteci, istifa, emekli, emekli maaşı, izmir, izmir valiliği
fatih portakal, sözcü, sözcü tv, sözcü gazetesi, halk tv, barış pehlivan, gazeteci, istifa, emekli, emekli maaşı, izmir, izmir valiliği
Ünlü sunucu Fatih Portakal ekranlara veda edeceğini açıkladı: 'İzmir'de yaşayacağım'
Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından internet yayınlarını pazartesinden itibaren sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Haziran ayından itibaren de Sözcü TV'deki programını bırakarak tamamen emekli olacağını belirten Portakal, İzmir'deki hayatına dönerek emeklilik dönemine geçeceğini söyledi.
Ünlü sunucu Fatih Portakal, internet ve tv programını bırakarak tamamen emekli olacağını açıkladı.
Fatih Portakal, Halk TV gazetecileriyle yaşadığı tartışmaların ardından medya kariyerini sonlandırma kararı aldı. Pazartesinden itibaren internet yayınlarını durduracağını, Haziran ayından itibaren de Sözcü TV'deki programını bırakacağını açıkladı. Veda metni paylaşan Portakal ''Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum. Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumun beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum. Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim'' açıklamasında bulundu.