https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-fatih-portakal-baris-pehlivanin-yaptigi-yanlisti-1093145203.html

Gazeteci Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı

Gazeteci Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmasında 'bilirkişiyi ifşa' suçlamasıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı. Olayın ardından, ünlü... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T21:27+0300

2025-01-28T21:27+0300

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türkiye

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Ünlü sunucu Fatih Portakal, Barış Pehlivan’ı Türkiye'deki gazetecilik koşullarını göz önünde bulundurarak eleştirdi.Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınladığı için hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından, Pehlivan’ın yanı sıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı.'Barış Pehlivan'ın yaptığı yanlıştı'Sözcü TV ekranlarında ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, Barış Pehlivan’ın hareketini değerlendirerek şöyle konuştu:Halk Tv'den Fatih Portakal'a tepki geldiHalk Tv canlı yayında açıklama yapan Sunucu Şule Aydın "Bir şeyi söylemenin adabı vardır, neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor? Tarihe dönüp bakalım gazeteciler gözaltına alınırken kimler böyle konuşmuş? Fatih Portakal ekrandan uzun uzun gazetecilik dersi verdi. Fatih Portakal siz ilk iktidar sopasıyla karşı karşıya geldiğinizde biz o zaman da yanınızdaydık. İlk sopada ekrandan çekildiniz, şimdi gözaltına alındığında gazeteciliğini tartışmaya açtığınız Barış Pehlivan o zaman da gazetecilik yapıyordu ve yaptığı gazetecilik nedeniyle hapse giriyordu. Bize gazetecilik etiğini anlatırken önce kendi yaptığınız gazeteciliğe bakın. Ama o noktada değilsiniz. Bir gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Her şeyin bir adabı var" dedi.'Korkuyu görünce kaçan hiç olmadık'Fatih Portakal'ın açıklamalarına Halk Tv Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu "Çok güzel bir atasözümüz vardır, der ki 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.' Biz inandıklarımız dışında hiçbir şey yapmadık. Ekran önünde bülbül, arkasında sus pus olmadık. Korkuyu görünce kaçan hiç olmadık. Tarih bugünleri yazacak, gazetecilik kimliği altında şovmenlik yapanları da bu halk hakettiği şekilde değerlendirecektir. Halk TV'nin yerini alacaklarını düşünenler ellerini ovuşturmasınlar. Önce vatan sevgisi olacak, sonra kalbi korkusuzca halkı için çarpacak! Öyle kolay olmuyor. Biz buradayız, tüm Halk TV emekçileriyle beraberiz" açıklamasında bulundu.Muharrem İnce'den tepki geldiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gazeteci Barış Pehlivan'a tepki gösteren Fatih Portakal'a sosyal medya hesabından ''Portakal orada kal'' dedi. Paylaşım kısa süre içerinde çok sayıda etkileşim aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-baris-pehlivan-gozaltina-alindi-1093141789.html

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