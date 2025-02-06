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Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bir çok dizi ve film müziğini de imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar, rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Ünlü sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:51+0300
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yaşam
gökhan kırdar
akciğer
zatürre
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat gibi bir çok Türk dizisi müziğine imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdiSol akciğerinde kanama meydana geldiKırdar, sol akciğerindeki iç kanama ve yaşamakta olduğu zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığını belirtirken, şunları söyledi:“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm… Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim.. BİZ’i seviyorum, Aşkla..”Kırdar'ın rahatsızlığıyla ilgili başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da. "Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…” mesajını paylaştı. Gökhan Kırdar kimdir?Gökhan Kırdar, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve aranjörü. Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkılar, film ve dizi müzikleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Serseri Mayın ve Tutunamadım albümleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar, özellikle Kurtlar Vadisi, Haziran Gecesi ve Yabancı Damat gibi dizi müziklerine de imza atan isim.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html
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Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı

13:51 06.02.2025
Gökhan Kırdar sosyal medya
Gökhan Kırdar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Bir çok dizi ve film müziğini de imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar, rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Ünlü sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat gibi bir çok Türk dizisi müziğine imza atan ünlü sanatçı Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi

Sol akciğerinde kanama meydana geldi

Kırdar, sol akciğerindeki iç kanama ve yaşamakta olduğu zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığını belirtirken, şunları söyledi:
“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm… Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim.. BİZ’i seviyorum, Aşkla..”
Kırdar'ın rahatsızlığıyla ilgili başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da. "Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…” mesajını paylaştı.

Gökhan Kırdar kimdir?

Gökhan Kırdar, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve aranjörü. Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkılar, film ve dizi müzikleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Serseri Mayın ve Tutunamadım albümleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar, özellikle Kurtlar Vadisi, Haziran Gecesi ve Yabancı Damat gibi dizi müziklerine de imza atan isim.
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