https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sergen-yalcinin-kardesi-gursoy-yalcin-hayatini-kaybetti-1093396541.html

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, büyük bir acı yaşadı. Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T17:49+0300

2025-02-05T17:49+0300

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türkiye

sergen yalçın

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

ölüm

ölüm nedeni

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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan vefat haberi, spor camiasında da derin bir üzüntü yarattı. Gürsoy Yalçın'ın cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.Gürsoy Yalçın kimdir?1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve 1996 yılında profesyonel futbol hayatına adım attı. Beşiktaş'ın ardından Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi. Hızlı ve mücadeleci oyunuyla tanınan Yalçın, futbolculuk kariyerini 2001 yılında noktaladı. Futbolculuk kariyerinin ardından oyuncu gözlemciliği (scout) yapmaya başlayan Yalçın, yetenekli oyuncular keşfetme konusunda önemli görevler üstlendi.

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sergen yalçın, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski