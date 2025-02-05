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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, büyük bir acı yaşadı. Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:49+0300
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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan vefat haberi, spor camiasında da derin bir üzüntü yarattı. Gürsoy Yalçın'ın cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.Gürsoy Yalçın kimdir?1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve 1996 yılında profesyonel futbol hayatına adım attı. Beşiktaş'ın ardından Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi. Hızlı ve mücadeleci oyunuyla tanınan Yalçın, futbolculuk kariyerini 2001 yılında noktaladı. Futbolculuk kariyerinin ardından oyuncu gözlemciliği (scout) yapmaya başlayan Yalçın, yetenekli oyuncular keşfetme konusunda önemli görevler üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/besiktas-sergen-yalcin-ile-gorustu-anlasma-saglanamadi-1092372664.html
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sergen yalçın, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
sergen yalçın, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

17:49 05.02.2025 (güncellendi: 17:56 05.02.2025)
© Fotoğraf : Sergen Yalçın instagramSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf : Sergen Yalçın instagram
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, büyük bir acı yaşadı. Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın'ın vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan vefat haberi, spor camiasında da derin bir üzüntü yarattı. Gürsoy Yalçın'ın cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Gürsoy Yalçın kimdir?

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve 1996 yılında profesyonel futbol hayatına adım attı. Beşiktaş'ın ardından Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi. Hızlı ve mücadeleci oyunuyla tanınan Yalçın, futbolculuk kariyerini 2001 yılında noktaladı. Futbolculuk kariyerinin ardından oyuncu gözlemciliği (scout) yapmaya başlayan Yalçın, yetenekli oyuncular keşfetme konusunda önemli görevler üstlendi.
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı. Vodafone Park'taki törene 20 bin taraftar katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
SPOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı
5 Ocak, 21:41
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