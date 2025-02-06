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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ukraynali-askerler-rehin-aldiklari-bir-sivili-mayin-arayisinda-kullandi-1093423341.html
Ukraynalı askerler, rehin aldıkları bir sivili mayın arayışında kullandı
Ukraynalı askerler, rehin aldıkları bir sivili mayın arayışında kullandı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novogrodovka kasabasının sakini, Ukraynalı askerlerin onu rehin alarak bir evde mayın olup olmadığını kontrol etmek için onu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:35+0300
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Novogrodovka sakini Sergey Sidenko, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerler tarafından rehin alınarak mayın aramada kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerlerin onu mayın temizleme işinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ona ve kardeşine kötü muamelede bulunduğunu söyleyen Sidenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093421617.html
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Ukraynalı askerler, rehin aldıkları bir sivili mayın arayışında kullandı

13:35 06.02.2025 (güncellendi: 13:41 06.02.2025)
© AP Photo / Bernat ArmangueUkraynalı keskin nişancı
Ukraynalı keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novogrodovka kasabasının sakini, Ukraynalı askerlerin onu rehin alarak bir evde mayın olup olmadığını kontrol etmek için onu kullandığını belirtti.
Novogrodovka sakini Sergey Sidenko, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerler tarafından rehin alınarak mayın aramada kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüfekle tehdit ederek ellerim havada beni bodrumdan çıkardılar. Biri, kapıyı açmamı söyledi. İlk kapıyı açtım, ikincisi kapalıydı. Kırmamı söyledi. Kapıyı kırmak zorunda kaldım. Namlu altında ilerledim. Dairenin her tarafını bu şekilde dolaştım. İçeride mayın olabileceğini düşündü. Bir şey olursa ben havaya uçacaktım, o değil.

Ukraynalı askerlerin onu mayın temizleme işinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ona ve kardeşine kötü muamelede bulunduğunu söyleyen Sidenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Evden çıkarken bizi soydular. Ben merdivende duruyordum. Biri (Ukraynalı asker) iki basamak yukarıda duruyordu. Kardeşimin hemen ayaklarının altına ateş etti. Kurşun başımın hemen yanından geçerek kardeşimin ayaklarının altına isabet etti.
Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.
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