https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ukraynali-askerler-rehin-aldiklari-bir-sivili-mayin-arayisinda-kullandi-1093423341.html

Ukraynalı askerler, rehin aldıkları bir sivili mayın arayışında kullandı

Ukraynalı askerler, rehin aldıkları bir sivili mayın arayışında kullandı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novogrodovka kasabasının sakini, Ukraynalı askerlerin onu rehin alarak bir evde mayın olup olmadığını kontrol etmek için onu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T13:35+0300

2025-02-06T13:35+0300

2025-02-06T13:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

işkence

mayın

mayın temizleme

kötü muamele

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Novogrodovka sakini Sergey Sidenko, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerler tarafından rehin alınarak mayın aramada kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerlerin onu mayın temizleme işinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ona ve kardeşine kötü muamelede bulunduğunu söyleyen Sidenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Novogrodovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batısında yer alan ve Ukrayna ordusu için büyük stratejik öneme sahip kasabalardan biri. Bu yerleşim merkezinin kontrol altına alınması, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kurahovo’daki Ukraynalı birlikleri kuşatma fırsatını sağlayacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, Kiev rejiminin kendi ve Rus halkına yönelik her gün suç işlediğini dile getirmişti. Putin, adalet kurumlarının başlıca görevinin, özellikle sivillere karşı işlenen bu suçları tespit etmek, istihbarat kurumlarının görevinin de failleri bulup cezalandırmak olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093421617.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, işkence, mayın, mayın temizleme, kötü muamele