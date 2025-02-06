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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1093421617.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 65 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Aktif eylemlerine devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı bin 65 asker, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rus-ordusu-harkovda-ulusal-muhafiz-akademisini-vurdu-nato-temsilcileri-oldu-1093420207.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, bradley, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, bradley, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

12:51 06.02.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 65 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Aktif eylemlerine devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı bin 65 asker, bir tank ve ABD yapımı Bradley dahil 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 106 uçak tipi İHA imha etti.
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