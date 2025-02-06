Ukrayna ordusundan Kursk Bölgesi'nde yeni karşı saldırı girişimleri: Rus askeri geçit vermedi
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие штурмовых подразделений ЦВО ВС РФ отрабатывают боевое слаживание на полигоне в тыловом районе СВО на Авдеевском направлении, Россия
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukraynalı birlikler zaman zaman karşı saldırıya geçerken Rus güçler bunları başarıyla bastırıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu sabah saatlerinden itibaren Kursk Bölgesi'nin iki yerleşiminde karşı saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Ukraynalı birliklerin Kursk Bölgesi'nin Çerkasskaya Konopelka ve Ulanok köylerinde birkaç karşı saldırı dalgası gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, 'Sever' (Kuzey) askeri grubunun düşman güçlerini zamanında tespit ederek saat 14:00 itibarıyla saldırıları püskürttüğünü ve yerleşimleri kontrol altında tuttuğunu bildirdi.
Ukrayna tarafının 6 tank, 3 zırhlı piyade aracı ve 14 zırhlı askeri araç kaybettiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birlikleri etkisiz hale getirmek için silahlı faaliyetlerin sürdüğünün altını çizdi.
Bakanlık, Kursk Bölgesi'nde dünkü çatışmalar sırasında ise 205 asker öldürüldüğünü, bunun yanında 3 tank, 15 zırhlı askeri araç ve 17 otomobilin imha edildiğini de belirtti.
Ukraynalı birliklerin Kursk Bölgesi'nin Çerkasskaya Konopelka ve Ulanok köylerinde birkaç karşı saldırı dalgası gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, 'Sever' (Kuzey) askeri grubunun düşman güçlerini zamanında tespit ederek saat 14:00 itibarıyla saldırıları püskürttüğünü ve yerleşimleri kontrol altında tuttuğunu bildirdi.
Ukrayna tarafının 6 tank, 3 zırhlı piyade aracı ve 14 zırhlı askeri araç kaybettiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birlikleri etkisiz hale getirmek için silahlı faaliyetlerin sürdüğünün altını çizdi.
Bakanlık, Kursk Bölgesi'nde dünkü çatışmalar sırasında ise 205 asker öldürüldüğünü, bunun yanında 3 tank, 15 zırhlı askeri araç ve 17 otomobilin imha edildiğini de belirtti.
Kursk saldırısı
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı güçlerin ilerleyişinin durdurulduğunu belirterek başlatılan terörle mücadele operasyonu kapsamında saldırganların bozguna uğratılacağını ve toprak bütünlüğünün sağlanacağını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Kursk Bölgesindeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 58 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurarak aralarında sivillerin de olduğu hedeflere yönelik rastgele ateş açtığını dile getirmişti.
Düşmanın hakkettiği karşılığı alacağı ve Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağı sözünü veren Putin, Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonu ilan etmişti.
Düşmanın hakkettiği karşılığı alacağı ve Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağı sözünü veren Putin, Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonu ilan etmişti.