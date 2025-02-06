https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/pentagon-sefi-hegseth-gazzeye-asker-gonderme-ihtimalinden-cok-uzagiz-1093428661.html

Pentagon Şefi Hegseth: Gazze'ye asker gönderme ihtimalinden çok uzağız

Pentagon Şefi Hegseth: Gazze'ye asker gönderme ihtimalinden çok uzağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planları uluslararası gündemde önemli bir yer tutarken Pentagon'dan bölgeye asker gönderilmesine dair açıklama... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T15:04+0300

2025-02-06T15:04+0300

2025-02-06T15:04+0300

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abd

pete hegseth

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

pentagon

fox news

donald trump

mısır

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'un Gazze'ye ilişkin tüm seçenekleri değerlendireceğini belirtti.Fox News'e demeç veren Hegseth, "Şu anda, en son tahlilde, tüm seçenekler masada, bu somut bağlamda yapabileceğimiz hiçbir şeyi açıkça ortaya koymayacağız" dedi.Hegseth, ABD'nin şu anda Gazze Şeridi'ne askeri gönderme ihtimalinin çok uzak olduğunun da altını çizdi."Bu ihtimalden çok uzakta bulunuyoruz" diyen Hegseth, gerekli görülmemesi halinde Gazze'ye Amerikan askeri gönderilmesini tercih etmeyeceğini söyledi.'Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır'Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/gazprom-turkakim-uzerinden-slovakyaya-dogalgaz-temin-etmeye-basladi-1093424150.html

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