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Pentagon Şefi Hegseth: Gazze'ye asker gönderme ihtimalinden çok uzağız
Pentagon Şefi Hegseth: Gazze'ye asker gönderme ihtimalinden çok uzağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planları uluslararası gündemde önemli bir yer tutarken Pentagon'dan bölgeye asker gönderilmesine dair açıklama... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'un Gazze'ye ilişkin tüm seçenekleri değerlendireceğini belirtti.Fox News'e demeç veren Hegseth, "Şu anda, en son tahlilde, tüm seçenekler masada, bu somut bağlamda yapabileceğimiz hiçbir şeyi açıkça ortaya koymayacağız" dedi.Hegseth, ABD'nin şu anda Gazze Şeridi'ne askeri gönderme ihtimalinin çok uzak olduğunun da altını çizdi."Bu ihtimalden çok uzakta bulunuyoruz" diyen Hegseth, gerekli görülmemesi halinde Gazze'ye Amerikan askeri gönderilmesini tercih etmeyeceğini söyledi.'Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır'Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
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abd, pete hegseth, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, pentagon, fox news, donald trump, mısır, ürdün, abd ordusu

Pentagon Şefi Hegseth: Gazze'ye asker gönderme ihtimalinden çok uzağız

15:04 06.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonНовый глава Пентагона Пит Хегсет
Новый глава Пентагона Пит Хегсет - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planları uluslararası gündemde önemli bir yer tutarken Pentagon'dan bölgeye asker gönderilmesine dair açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'un Gazze'ye ilişkin tüm seçenekleri değerlendireceğini belirtti.

Fox News'e demeç veren Hegseth, "Şu anda, en son tahlilde, tüm seçenekler masada, bu somut bağlamda yapabileceğimiz hiçbir şeyi açıkça ortaya koymayacağız" dedi.

Hegseth, ABD'nin şu anda Gazze Şeridi'ne askeri gönderme ihtimalinin çok uzak olduğunun da altını çizdi.

"Bu ihtimalden çok uzakta bulunuyoruz" diyen Hegseth, gerekli görülmemesi halinde Gazze'ye Amerikan askeri gönderilmesini tercih etmeyeceğini söyledi.

'Trump, Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır'

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ikili görüşmesi öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Hegseth, Başkan Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
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