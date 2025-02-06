https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ukrayna-fransadan-ilk-mirage-2000-savas-ucaklarini-teslim-aldi-1093434015.html

Ukrayna, Fransa'dan ilk Mirage 2000 savaş uçaklarını teslim aldı

Ukrayna, Fransa'dan ilk Mirage 2000 savaş uçaklarını teslim aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam eden Fransa, Kiev'e vaat ettiği Mirage 2000 savaş uçaklarının ilk partisini gönderdi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:06+0300

2025-02-06T17:06+0300

2025-02-06T17:06+0300

ukrayna krizi

avrupa

sebastien lecornu

emmanuel macron

florian philippot

ukrayna

fransa

kiev

mirage 2000-5

savaş uçağı

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'in Kiev'e vaat ettiği ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.Lecornu, "6 Haziran 2024'te Emmanuel Macron, Ukrayna'ya Fransız Mirage 2000'lerin tedarik edileceğini açıklamıştı. Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı" dedi.Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.Geçen ay Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğrulamıştı.Fransız muhalefeti Macron'un kararına tepkiliFransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Elysee Sarayı'nın Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçakları gönderme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki vererek "Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor" demişti.Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ukrayna-ordusundan-kursk-bolgesinde-yeni-karsi-saldiri-girisimleri-rus-askeri-gecit-vermedi-1093432627.html

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avrupa, sebastien lecornu, emmanuel macron, florian philippot, ukrayna, fransa, kiev, mirage 2000-5, savaş uçağı, savaş uçakları