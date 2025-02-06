Ukrayna, Fransa'dan ilk Mirage 2000 savaş uçaklarını teslim aldı
© AFP 2023 / KAISA SIRENA French Mirage 2000 jet fighter takes off during the Arctic Challenge Exercise (ACE 2015) organized by Sweden, Finland and Norway in Rovaniemi, Finland on May 27, 2015.
© AFP 2023 / KAISA SIREN
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Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam eden Fransa, Kiev'e vaat ettiği Mirage 2000 savaş uçaklarının ilk partisini gönderdi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'in Kiev'e vaat ettiği ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.
Lecornu, "6 Haziran 2024'te Emmanuel Macron, Ukrayna'ya Fransız Mirage 2000'lerin tedarik edileceğini açıklamıştı. Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı" dedi.
Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.
Geçen ay Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğrulamıştı.
Lecornu, "6 Haziran 2024'te Emmanuel Macron, Ukrayna'ya Fransız Mirage 2000'lerin tedarik edileceğini açıklamıştı. Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı" dedi.
Haziran 2024'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in Kiev'e Mirage 2000 savaş uçakları göndereceğini ve geçen yılın sonuna kadar Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söylemişti. Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.
Geçen ay Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2025'in ilk çeyreğinde Ukrayna'ya Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini doğrulamıştı.
Fransız muhalefeti Macron'un kararına tepkili
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Elysee Sarayı'nın Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçakları gönderme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki vererek "Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor" demişti.
Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.
Paris’te, Liberation gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti çizilmişti.