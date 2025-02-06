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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.107 binden fazla kez sarsıldıAçıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/egede-depremlerin-sonu-gelmiyor-sabahtan-bu-yana-4un-uzerine-9-deprem-oldu-1093414614.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş

Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi

11:00 06.02.2025
© Fotoğraf : AFADTürkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : AFAD
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.

107 binden fazla kez sarsıldı

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" denildi.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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