https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/turkiye-ve-yakin-cevresinde-son-2-yilda-107-bin-deprem-meydana-geldi-1093415827.html

Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi

Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:00+0300

2025-02-06T11:00+0300

2025-02-06T11:00+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kahramanmaraş

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.107 binden fazla kez sarsıldıAçıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/egede-depremlerin-sonu-gelmiyor-sabahtan-bu-yana-4un-uzerine-9-deprem-oldu-1093414614.html

kahramanmaraş

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş