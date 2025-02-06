https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/egede-depremlerin-sonu-gelmiyor-sabahtan-bu-yana-4un-uzerine-9-deprem-oldu-1093414614.html
Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu
Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu
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Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yaratmaya devam ediyor. Günlerdir depremler durmak... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T10:31+0300
2025-02-06T10:31+0300
2025-02-06T10:57+0300
son depremler
deprem
ege denizi
santorini
santorini adası
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Ege Denini 28 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanıyor. Sarsıntılar arasındaki süre epey azalmış durumda. Bölgede neredeyse 15-20 dakikada bir deprem oluyor.6 Şubat Ege Denizi depremleri liste
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
ege denizi
santorini
santorini adası
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ege depremler, egede son depremler, ege deprem liste, bugünkü depremler, afad deprem, bugün kaç tane deprem oldu, egede kaç tane deprem oldu
Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu
10:31 06.02.2025 (güncellendi: 10:57 06.02.2025)
Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yaratmaya devam ediyor. Günlerdir depremler durmak bilmedi. Sabahtan bu yana ağırlıklı olarak 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.
Ege Denini 28 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanıyor. Sarsıntılar arasındaki süre epey azalmış durumda. Bölgede neredeyse 15-20 dakikada bir deprem oluyor.
6 Şubat Ege Denizi depremleri liste