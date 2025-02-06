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Ege Denini 28 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanıyor. Sarsıntılar arasındaki süre epey azalmış durumda. Bölgede neredeyse 15-20 dakikada bir deprem oluyor.6 Şubat Ege Denizi depremleri liste

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yaratmaya devam ediyor. Günlerdir depremler durmak... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu

Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu

Ege'de depremlerin sonu gelmiyor: Sabahtan bu yana 4'ün üzerine 9 deprem oldu

Ege deprem

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yaratmaya devam ediyor. Günlerdir depremler durmak bilmedi. Sabahtan bu yana ağırlıklı olarak 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.