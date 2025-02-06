https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/trumpin-gumruk-vergisi-tehdidi-sonrasi-meksika-harekete-gecti-sinira-10-bin-muhafiz-gonderildi-1093416878.html

Trump’ın gümrük vergisi tehdidi sonrası Meksika harekete geçti: Sınıra 10 bin muhafız gönderildi

Trump’ın gümrük vergisi tehdidi sonrası Meksika harekete geçti: Sınıra 10 bin muhafız gönderildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’ya yönelik gümrük vergisi tehdidinin ardından, Meksika hükümeti ABD sınırına 10 bin ulusal muhafız gönderme kararı aldı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:15+0300

2025-02-06T11:15+0300

2025-02-06T11:15+0300

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donald trump

claudia sheinbaum

abd-meksika sınırı

asker

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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın sınır güvenliğini artırmaması halinde ithal edilen Meksika ürünlerine yüksek oranlı ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Meksika hükümeti, ABD sınırına 10 bin ulusal muhafız göndermeye başladı.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, alınan kararın sadece ABD ile ilişkiler açısından değil, ülkenin kendi iç güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı. Sheinbaum, “Meksika’nın egemenliği ve sınır güvenliği bizim önceliğimizdir. Göç akışını düzenlemek ve yasa dışı faaliyetleri engellemek için sınır bölgelerindeki önlemlerimizi artırıyoruz” dedi.Meksika’dan gönderilen askerler, ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas eyaletlerinde konuşlandırıldı. Askeri birliklerin, özellikle yasa dışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye odaklanacağı açıklanmıştı.İki ülke arasındaki ekonomik bağlar göz önüne alındığında, Meksika’nın ABD’ye ihracatının büyük bir kısmının yüksek gümrük vergilerinden etkilenebileceği belirtiliyor. ABD’nin Meksika mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin 3 Şubat’tan itibaren askıya alınacağına dikkat çeken Sheinbaum, gümrük vergilerinin askıya alınacağı bir aylık süre içerisinde Meksika ve ABD yönetimleri arasında görüşmeler ve ortak çalışmalar yürütüleceği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/meksika-lideri-sheinbaum-abdnin-meksika-mallarina-uyguladigi-vergiler-askiya-alinacak-1093317689.html

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abd, meksika, donald trump, claudia sheinbaum, abd-meksika sınırı, asker