https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tiktok-akimi-dehsete-donustu-belediyede-engelli-personelin-uzerine-kolonya-dokup-yaktilar-1093424120.html
TikTok akımı dehşete dönüştü: Belediyede engelli personelin üzerine kolonya döküp yaktılar
TikTok akımı dehşete dönüştü: Belediyede engelli personelin üzerine kolonya döküp yaktılar
Sputnik Türkiye
Seferihisar Belediyesi’nde üçü müdür beş personel, TikTok’taki kolonya yakma akımını engelli bir çalışanın üzerinde denedi. Şaka adı altında yapılan olayda... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:51+0300
2025-02-06T13:51+0300
2025-02-06T13:51+0300
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde belediye çalışanlarının yaptığı akılalmaz “şaka” büyük tepki topladı. İddiaya göre, belediyede görevli üçü müdür beş kişi, TikTok’ta yayılan kolonya yakma akımını engelli bir personel üzerinde denedi.Belediyede memur olarak çalışan ve ilçede “Efe” lakabıyla tanınan Murat S., üzerine kolonya dökülerek ateşe verildi. O anları şaka sanan Murat S., yüzünde oluşan yanıklarla hastaneye kaldırıldı.Engelli personel yaralandı, soruşturma başlatıldıOlayın ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak yüzünde oluşan yanıklar ve yaşadığı travma nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığı öğrenildi.Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hemen soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı.
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kolonya, seferihisar, tiktok
kolonya, seferihisar, tiktok
TikTok akımı dehşete dönüştü: Belediyede engelli personelin üzerine kolonya döküp yaktılar
Seferihisar Belediyesi’nde üçü müdür beş personel, TikTok’taki kolonya yakma akımını engelli bir çalışanın üzerinde denedi. Şaka adı altında yapılan olayda zihinsel engelli Murat S.’nin yüzü yandı. Başlatılan soruşturma kapsamında biri müdür iki kişi gözaltına alındı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde belediye çalışanlarının yaptığı akılalmaz “şaka” büyük tepki topladı. İddiaya göre, belediyede görevli üçü müdür beş kişi, TikTok’ta yayılan kolonya yakma akımını engelli bir personel üzerinde denedi.
Belediyede memur olarak çalışan ve ilçede “Efe” lakabıyla tanınan Murat S., üzerine kolonya dökülerek ateşe verildi. O anları şaka sanan Murat S., yüzünde oluşan yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
Engelli personel yaralandı, soruşturma başlatıldı
Olayın ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak yüzünde oluşan yanıklar ve yaşadığı travma nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığı öğrenildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hemen soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı.