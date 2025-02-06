https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/japon-deprem-uzmani-4-bolgeyi-isaret-etti-riskli-illeri-siraladi-bir-kerede-kirilabilir-74luk-1093421741.html
Japon deprem uzmanı 4 bölgeyi işaret etti, riskli illeri sıraladı: 'Bir kerede kırılabilir, 7.4'lük deprem ihtimali var'
Japon deprem uzmanı 4 bölgeyi işaret etti, riskli illeri sıraladı: 'Bir kerede kırılabilir, 7.4'lük deprem ihtimali var'
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 4 bölgenin büyük deprem riski taşıdığını açıkladı. Moriwaki, Marmara, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova ve Ege... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:14+0300
2025-02-06T13:14+0300
2025-02-06T13:14+0300
türkiye
japon deprem uzmanı
yoshinori moriwaki
deprem
doğu anadolu
bingöl
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova, Ege ve Marmara’daki fay hatlarının büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin en riskli deprem bölgelerini sıralayan Moriwaki, "Bazen depremler gecikir, o zaman enerji daha fazla birikir ve çok daha yıkıcı olur" diyerek uyarılarda bulundu.Türkiye’nin en riskli 4 deprem bölgesiCNN TÜRK canlı yayınında konuşan Moriwaki, Türkiye’de deprem riski taşıyan dört ana bölgeyi sıraladı:Marmara’da büyük deprem kaçınılmazMoriwaki’ye göre, Marmara Bölgesi’ndeki Kuzey Anadolu Fayı, 1999’da Yalova-Çınarcık’a kadar kırıldı. Ancak Tekirdağ ile Yalova arasında yaklaşık 175 kilometrelik kırılmamış bir fay hattı bulunuyor."Burada 8 parçadan oluşan fay hattı var. Tek bir deprem ya da birkaç depremin peş peşe yaşanması mümkün. 7’nin altında bir deprem de olabilir, ancak 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanma ihtimali daha yüksek. Korkutmak için söylemiyorum, tamamen bir kerede kırılabilir. Az ihtimalle ama olabilir."Marmara’da büyük deprem ihtimali her geçen gün artıyor. Moriwaki, bölgedeki enerjinin uzun yıllardır biriktiğini ve önümüzdeki süreçte yıkıcı bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.Ege Denizi’nde tsunami tehlikesiSon günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Moriwaki, bu sarsıntılara dair kritik bir uyarıda bulundu:"Eğer bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olursa, tsunami tehlikesi oluşabilir. Adalar nedeniyle İzmir için büyük bir risk yok ama Datça, Marmaris ve Bodrum tehlike altında olabilir."Türkiye, Ege Denizi'ndeki bir depremi hissetse de asıl tehlike tsunamiden gelebilir. Ayrıca, Yunanistan’da bir yanardağ patlamasının tetikleyici olabileceği de Moriwaki’nin uyarıları arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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Japon deprem uzmanı 4 bölgeyi işaret etti, riskli illeri sıraladı: 'Bir kerede kırılabilir, 7.4'lük deprem ihtimali var'
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 4 bölgenin büyük deprem riski taşıdığını açıkladı. Moriwaki, Marmara, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova ve Ege bölgelerindeki fay hatlarına dikkat çekerek, büyük depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Moriwaki, en riskli yerleri açıklarken 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova, Ege ve Marmara’daki fay hatlarının büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin en riskli deprem bölgelerini sıralayan Moriwaki, "Bazen depremler gecikir, o zaman enerji daha fazla birikir ve çok daha yıkıcı olur" diyerek uyarılarda bulundu.
Türkiye’nin en riskli 4 deprem bölgesi
CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Moriwaki, Türkiye’de deprem riski taşıyan dört ana bölgeyi sıraladı:
1.
Doğu Anadolu Fayı: Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'da son yıllarda büyük depremler yaşandı. Bu fay hattının güney kolu Adana’dan Kıbrıs’a kadar uzanıyor ve burada yeni sarsıntılar beklenebilir.
2.
Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis Hattı: Bu bölge, büyük depremler üretme potansiyeline sahip ve dikkatle takip edilmeli.
3.
Ege Bölgesi: İzmir ve çevresi, ince fay hatlarıyla çevrili olduğundan büyük olmasa da yıkıcı depremlere yol açabilir.
4.
Kuzey Anadolu Fayı ve Marmara: Dünyanın en büyük fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı, Endonezya’dan başlayıp Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya kadar uzanıyor. Bu fay, Türkiye için en büyük tehlikelerden birini oluşturuyor.
Marmara’da büyük deprem kaçınılmaz
Moriwaki’ye göre, Marmara Bölgesi’ndeki Kuzey Anadolu Fayı, 1999’da Yalova-Çınarcık’a kadar kırıldı. Ancak Tekirdağ ile Yalova arasında yaklaşık 175 kilometrelik kırılmamış bir fay hattı bulunuyor.
"Burada 8 parçadan oluşan fay hattı var. Tek bir deprem ya da birkaç depremin peş peşe yaşanması mümkün. 7’nin altında bir deprem de olabilir, ancak 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanma ihtimali daha yüksek. Korkutmak için söylemiyorum, tamamen bir kerede kırılabilir. Az ihtimalle ama olabilir."
Marmara’da büyük deprem ihtimali her geçen gün artıyor. Moriwaki, bölgedeki enerjinin uzun yıllardır biriktiğini ve önümüzdeki süreçte yıkıcı bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.
Ege Denizi’nde tsunami tehlikesi
Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Moriwaki, bu sarsıntılara dair kritik bir uyarıda bulundu:
"Eğer bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olursa, tsunami tehlikesi oluşabilir. Adalar nedeniyle İzmir için büyük bir risk yok ama Datça, Marmaris ve Bodrum tehlike altında olabilir."
Türkiye, Ege Denizi'ndeki bir depremi hissetse de asıl tehlike tsunamiden gelebilir. Ayrıca, Yunanistan’da bir yanardağ patlamasının tetikleyici olabileceği de Moriwaki’nin uyarıları arasında yer aldı.