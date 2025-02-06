https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/japon-deprem-uzmani-4-bolgeyi-isaret-etti-riskli-illeri-siraladi-bir-kerede-kirilabilir-74luk-1093421741.html

Japon deprem uzmanı 4 bölgeyi işaret etti, riskli illeri sıraladı: 'Bir kerede kırılabilir, 7.4'lük deprem ihtimali var'

Japon deprem uzmanı 4 bölgeyi işaret etti, riskli illeri sıraladı: 'Bir kerede kırılabilir, 7.4'lük deprem ihtimali var'

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 4 bölgenin büyük deprem riski taşıdığını açıkladı. Moriwaki, Marmara, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova ve Ege... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T13:14+0300

2025-02-06T13:14+0300

2025-02-06T13:14+0300

türkiye

japon deprem uzmanı

yoshinori moriwaki

deprem

doğu anadolu

bingöl

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu, Bingöl-Karlıova, Ege ve Marmara’daki fay hatlarının büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin en riskli deprem bölgelerini sıralayan Moriwaki, "Bazen depremler gecikir, o zaman enerji daha fazla birikir ve çok daha yıkıcı olur" diyerek uyarılarda bulundu.Türkiye’nin en riskli 4 deprem bölgesiCNN TÜRK canlı yayınında konuşan Moriwaki, Türkiye’de deprem riski taşıyan dört ana bölgeyi sıraladı:Marmara’da büyük deprem kaçınılmazMoriwaki’ye göre, Marmara Bölgesi’ndeki Kuzey Anadolu Fayı, 1999’da Yalova-Çınarcık’a kadar kırıldı. Ancak Tekirdağ ile Yalova arasında yaklaşık 175 kilometrelik kırılmamış bir fay hattı bulunuyor."Burada 8 parçadan oluşan fay hattı var. Tek bir deprem ya da birkaç depremin peş peşe yaşanması mümkün. 7’nin altında bir deprem de olabilir, ancak 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanma ihtimali daha yüksek. Korkutmak için söylemiyorum, tamamen bir kerede kırılabilir. Az ihtimalle ama olabilir."Marmara’da büyük deprem ihtimali her geçen gün artıyor. Moriwaki, bölgedeki enerjinin uzun yıllardır biriktiğini ve önümüzdeki süreçte yıkıcı bir deprem olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.Ege Denizi’nde tsunami tehlikesiSon günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Moriwaki, bu sarsıntılara dair kritik bir uyarıda bulundu:"Eğer bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olursa, tsunami tehlikesi oluşabilir. Adalar nedeniyle İzmir için büyük bir risk yok ama Datça, Marmaris ve Bodrum tehlike altında olabilir."Türkiye, Ege Denizi'ndeki bir depremi hissetse de asıl tehlike tsunamiden gelebilir. Ayrıca, Yunanistan’da bir yanardağ patlamasının tetikleyici olabileceği de Moriwaki’nin uyarıları arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html

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