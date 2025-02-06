https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tapulu-arazim-dedi-sokak-girisini-bariyerle-kapatti-1093432502.html
'Tapulu arazim' dedi, sokak girişini bariyerle kapattı
'Tapulu arazim' dedi, sokak girişini bariyerle kapattı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da sokağın bir bölümünün tapulu arazisi olduğunu söyleyen bir kişi, sokağın girişini kapattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T16:17+0300
2025-02-06T16:17+0300
2025-02-06T16:17+0300
türkiye
tekirdağ büyükşehir belediyesi
tekirdağ
tapu
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Tekirdağ'da sokağın bir kısmının tapulu arazisi olduğunu söyleyen bir kişi sokağa girilmez tabelası asarak girişi bariyerle kapattı. Bölgede yaşayanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tekirdağ İhsaniye Sokak girişinin "Girilmez" levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kızılay Caddesi'ne bağlanan sokağı kapatan Ayhan Kılıç ise sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu söyledi.Belediye 'istediğinizi yapın' dediBelediye ile görüştüğünü anlatan Kılıç, kendi arsasını demir direklerle oluşturduğu bariyerle kapattığını ve "Girilmez" levhası astığını ifade etti. Belediye yetkililerinin kendisine "Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz" dediğini iddia eden Kılıç, daha önce alanda kendilerine ait evin bulunduğunu öne sürdü.Kendilerince böyle bir çözümü uygun gördüklerini ifade eden Kılıç, "1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tarihi-kavga-tum-tapulari-etkileyebilir-antalyada-6-milyar-dolarlik-arazi-icin-herkes-akrabaligini-1093237732.html
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tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ, tapu
tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ, tapu
'Tapulu arazim' dedi, sokak girişini bariyerle kapattı
Tekirdağ'da sokağın bir bölümünün tapulu arazisi olduğunu söyleyen bir kişi, sokağın girişini kapattı.
Tekirdağ'da sokağın bir kısmının tapulu arazisi olduğunu söyleyen bir kişi sokağa girilmez tabelası asarak girişi bariyerle kapattı. Bölgede yaşayanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tekirdağ İhsaniye Sokak girişinin "Girilmez" levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kızılay Caddesi'ne bağlanan sokağı kapatan Ayhan Kılıç ise sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu söyledi.
Belediye 'istediğinizi yapın' dedi
Belediye ile görüştüğünü anlatan Kılıç, kendi arsasını demir direklerle oluşturduğu bariyerle kapattığını ve "Girilmez" levhası astığını ifade etti. Belediye yetkililerinin kendisine "Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz" dediğini iddia eden Kılıç, daha önce alanda kendilerine ait evin bulunduğunu öne sürdü.
Kendilerince böyle bir çözümü uygun gördüklerini ifade eden Kılıç, "1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar." diye konuştu.