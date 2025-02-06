https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/survivorda-gergin-gece-hikmet-ve-adem-karsi-karsiya-geldi-eleme-adayi-belli-oldu-1093410015.html
Survivor’da gergin gece: Hikmet ve Adem karşı karşıya geldi, eleme adayı belli oldu
Survivor’da gergin gece: Hikmet ve Adem karşı karşıya geldi, eleme adayı belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2024’te heyecan her geçen gün artıyor. Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan belli oldu. Dokunulmazlık sembolü... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:17+0300
2025-02-06T07:17+0300
2025-02-06T07:17+0300
survivor
adem
almeda
yaşam
tv8
tv8
acun ilıcalı
acun medya
survivor all star
eleme
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Survivor All Star ile Gönüllüler takımı arasında oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunu uzun zamandır görülmeyen bir sonuçla tamamlandı. Gönüllüler Takımı, All Star ekibini 12-5 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla ödülün ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.Dokunulmazlık sembolü Almeda’nın olduMavi Takım, Kırmızı Takım’ı rahat bir şekilde mağlup ederken, bireysel dokunulmazlık sembolü Almeda Baylan’a gitti. Takımın ödülü kazanmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı.Ada’da Hikmet ve Adem çatışmasıSurvivor’a yeni katılan Hikmet ile Adem arasındaki gerilim tırmandı. Oyunda sert sözlerin havada uçuştuğu tartışmada Hikmet, Adem’e yönelik ağır ifadeler kullandı:Bu sözler karşısında Adem’in cevabı ise oldukça sert oldu:Tartışma yarışmanın gidişatını etkilerken, Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde gerilimi sordu ve Hikmet şu açıklamayı yaptı:Adem ise Hikmet’in "yanlış yönlendirme yaptığını" ve takımı "öğretmen edasıyla" yönlendirmeye çalıştığını belirterek tepkisini dile getirdi.Eleme potası şekilleniyorSurvivor’da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Mehmet Özyay olmuştu. Yapılan son oylama ile ikinci eleme adayı da belli oldu. En fazla oyu alan Sedat, Mehmet ile birlikte eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu.Survivor’da sıradaki eleme kim olacak?Survivor 2024’te heyecan her geçen gün tırmanıyor. Takımlar arasındaki mücadele sertleşirken, eleme adayı olan yarışmacılar adada kalabilmek için performanslarını yükseltmek zorunda. Konseyde yaşanan gerilimler ve parkur mücadeleleri Survivor izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
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Survivor’da gergin gece: Hikmet ve Adem karşı karşıya geldi, eleme adayı belli oldu
Survivor All Star 2024’te heyecan her geçen gün artıyor. Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan belli oldu. Dokunulmazlık sembolü sahibini bulurken, Ada Konseyi'nde sert tartışmalar yaşandı. Özellikle Hikmet ve Adem arasındaki gerginlik yarışmaya damga vurdu. Öte yandan eleme potasına giren ikinci isim belli oldu.
Survivor All Star ile Gönüllüler takımı arasında oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunu uzun zamandır görülmeyen bir sonuçla tamamlandı. Gönüllüler Takımı, All Star ekibini 12-5 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla ödülün ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.
Dokunulmazlık sembolü Almeda’nın oldu
Mavi Takım, Kırmızı Takım’ı rahat bir şekilde mağlup ederken, bireysel dokunulmazlık sembolü Almeda Baylan’a gitti. Takımın ödülü kazanmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı.
Ada’da Hikmet ve Adem çatışması
Survivor’a yeni katılan Hikmet ile Adem arasındaki gerilim tırmandı. Oyunda sert sözlerin havada uçuştuğu tartışmada Hikmet, Adem’e yönelik ağır ifadeler kullandı:
"Sen ezik bir adamsın. Bana gelmeden tembihledin. Yaptıklarımız burada kalsın dedin. Ama şimdi konuşuyorsun. Sen dost musun, adam mısın?"
Bu sözler karşısında Adem’in cevabı ise oldukça sert oldu:
"Senin gibi biriyle dostluk yapmam. Ne burada ne de dışarıda benimle işin olamaz. Seni ailemle tanıştırmam bile hataymış. Bundan sonra bu adamın benimle işi olmaz!"
Tartışma yarışmanın gidişatını etkilerken, Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde gerilimi sordu ve Hikmet şu açıklamayı yaptı:
"Buraya gelen herkes Survivor’ı biliyor. Bizim yapmamız gereken şey karşının en iyisini almak ve onun oyununu kırmak. Fikrimi söyledim ama bu kadar büyütüleceğini düşünmedim."
Adem ise Hikmet’in "yanlış yönlendirme yaptığını" ve takımı "öğretmen edasıyla" yönlendirmeye çalıştığını belirterek tepkisini dile getirdi.
Eleme potası şekilleniyor
Survivor’da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Mehmet Özyay olmuştu
. Yapılan son oylama ile ikinci eleme adayı da belli oldu
. En fazla oyu alan Sedat, Mehmet ile birlikte eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu
.
Survivor’da sıradaki eleme kim olacak?
Survivor 2024’te heyecan her geçen gün tırmanıyor. Takımlar arasındaki mücadele sertleşirken, eleme adayı olan yarışmacılar adada kalabilmek için performanslarını yükseltmek zorunda. Konseyde yaşanan gerilimler ve parkur mücadeleleri Survivor izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.