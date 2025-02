https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/survivorda-gergin-gece-hikmet-ve-adem-karsi-karsiya-geldi-eleme-adayi-belli-oldu-1093410015.html

Survivor’da gergin gece: Hikmet ve Adem karşı karşıya geldi, eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2024’te heyecan her geçen gün artıyor. Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan belli oldu. Dokunulmazlık sembolü... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg

Survivor All Star ile Gönüllüler takımı arasında oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunu uzun zamandır görülmeyen bir sonuçla tamamlandı. Gönüllüler Takımı, All Star ekibini 12-5 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla ödülün ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.Dokunulmazlık sembolü Almeda’nın olduMavi Takım, Kırmızı Takım’ı rahat bir şekilde mağlup ederken, bireysel dokunulmazlık sembolü Almeda Baylan’a gitti. Takımın ödülü kazanmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı.Ada’da Hikmet ve Adem çatışmasıSurvivor’a yeni katılan Hikmet ile Adem arasındaki gerilim tırmandı. Oyunda sert sözlerin havada uçuştuğu tartışmada Hikmet, Adem’e yönelik ağır ifadeler kullandı:Bu sözler karşısında Adem’in cevabı ise oldukça sert oldu:Tartışma yarışmanın gidişatını etkilerken, Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde gerilimi sordu ve Hikmet şu açıklamayı yaptı:Adem ise Hikmet’in "yanlış yönlendirme yaptığını" ve takımı "öğretmen edasıyla" yönlendirmeye çalıştığını belirterek tepkisini dile getirdi.Eleme potası şekilleniyorSurvivor’da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Mehmet Özyay olmuştu. Yapılan son oylama ile ikinci eleme adayı da belli oldu. En fazla oyu alan Sedat, Mehmet ile birlikte eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu.Survivor’da sıradaki eleme kim olacak?Survivor 2024’te heyecan her geçen gün tırmanıyor. Takımlar arasındaki mücadele sertleşirken, eleme adayı olan yarışmacılar adada kalabilmek için performanslarını yükseltmek zorunda. Konseyde yaşanan gerilimler ve parkur mücadeleleri Survivor izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

2025

