Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde 158 işçi, "sağlam bina" yaparken öldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Deprem özel yayını
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
Sputnik Türkiye
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu paylaştı. Adıyaman'da şehir bir başka bölgeye taşındığı için yapılaşma... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:25+0300
2025-02-06T12:25+0300
son depremler
deprem
kahramanmaraş
adıyaman
hatay
türkiye
haberler
iletişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093412067_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d91d98d241edfd1bd36dbb11312e339a.jpg
6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen bölgelerde hala konteynerde yaşayanlar var. Depremin ardından hızla yapılaşma başladıysa da özellikle Hatay'da sürecin zemin sağlamlaştırma ile ilerlemesi yavaşlamaya sebep oluyor. Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında paylaştı. Osman Nuri Cerit, İletişim Başkanlığı'nın davetiyle önce Adıyaman sonrasında da Kahramanmaraş ve Hatay'ı yerinde inceledi. 'Adıyaman'da işler hızlı ilerliyor'Adıyaman'da yıkıcı depremlerin ardından yapılaşmanın diğer kentlere nazaran çok daha hızlı ilerlediğini belirten Cerit, sebebini şöyle açıkladı:Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın ardından ne yapıldı?Sputnik Muhabiri Cerit, Kahramanmaraş'ta da yapılaşma konusunda sona gelindiğini söyledi.'Hatay adeta bir vinç kent'Hatay 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelmişti. Yıkımın en çok burada gerçekleşmiş olması, kentin eski haline dönmesini de aynı oranda güçleştirdi. Peki şehir depremin 2. yılında ne durumda?Hatay'da konteynerde yaşayanlar ne zaman evlerine kavuşacak?Depremzedeler ev bekliyor: Ödemeler nasıl olacak?Bölgede depremzedelerle de konuşan Cerit, konteynerlerde yaşayanların en büyük beklentilerinin 'evlerine geçmek' olduğunu vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/turkiye-ve-yakin-cevresinde-son-2-yilda-107-bin-deprem-meydana-geldi-1093415827.html
kahramanmaraş
adıyaman
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093412067_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4b224a00751abc5665f026b5a77d2b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, adıyaman, hatay, türkiye, haberler, iletişim başkanlığı
deprem, kahramanmaraş, adıyaman, hatay, türkiye, haberler, iletişim başkanlığı

Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri

12:25 06.02.2025
Hatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
Abone ol
Özel
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu paylaştı. Adıyaman'da şehir bir başka bölgeye taşındığı için yapılaşma kısa sürdü ve neredeyse sona gelindi. Hatay'da ise durum farklı. Yıkımın fazla olması sonrası yapılaşmanın başlaması uzun sürdü. Şu sıralarda şehir adeta bir vinç kente dönmüş durumda.
6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen bölgelerde hala konteynerde yaşayanlar var. Depremin ardından hızla yapılaşma başladıysa da özellikle Hatay'da sürecin zemin sağlamlaştırma ile ilerlemesi yavaşlamaya sebep oluyor.
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında paylaştı. Osman Nuri Cerit, İletişim Başkanlığı'nın davetiyle önce Adıyaman sonrasında da Kahramanmaraş ve Hatay'ı yerinde inceledi.

'Adıyaman'da işler hızlı ilerliyor'

Adıyaman'da yıkıcı depremlerin ardından yapılaşmanın diğer kentlere nazaran çok daha hızlı ilerlediğini belirten Cerit, sebebini şöyle açıkladı:

Adıyaman'da şehir merkezinin yukarısında bir alan var yerleşim alanı değildi daha önce, buraya yeni bir kent kuruluyor 16 bin konutluk. Depremzedelerin bu bölgeye taşınması söz konusu zeminden dolayı. Oradaki kayalar dinamitle patlatılarak uygun hale getiriliyor. Öncesine şehir düz alana yapılmış, dağlık bölgeye yapmamışlar seneler önce. Ancak şimdi dinamitle patlatılarak bölge yaşama uygun hale sokuldu ve inşaat bitmek üzere. Bazı evler bitti, teslim edildi. Yetkililer kentlilerin taşınmak için okulların bitmesini beklediklerini söyledi. TOKİ'nin konutları da vardı. Bunlar da teslim edilmeye başlanmış. Eskiye nazaran çok daha iyi yapılarda vatandaşlar oturmaya başlamış. Çarşılar da hazırlanıyor. Adıyaman neden hızlı? Olduğu yere yapılaşma yapılması çünkü. Direkt yeni yapılaşma oldu Adıyaman'da.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın ardından ne yapıldı?

Sputnik Muhabiri Cerit, Kahramanmaraş'ta da yapılaşma konusunda sona gelindiğini söyledi.

Maraş'ta da tamamen tamamen bir yıkım olmadı, sağlam kalan bina çok fazlaydı, özellikle yamaca yapılan binalarda sağlam olan çoktu. Tarihi Çarşı bölgesi yıkılmıştı, inşaatlar tamamlanmak üzere, hedef yıl sonu. Konteynerde yaşayanlar bu bölgeye gelecek. Azerbaycan tarafından yapılan bir mahalle var. Gezdik orayı da. Kısa sürede teslim edilmesi gerekiyor.

'Hatay adeta bir vinç kent'

Hatay 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelmişti. Yıkımın en çok burada gerçekleşmiş olması, kentin eski haline dönmesini de aynı oranda güçleştirdi. Peki şehir depremin 2. yılında ne durumda?

Hatay'da işler o kadar kolay değil. Rezerv alan oluşturulması konusunda zorluk çekildi. Mevcut alana evler yapılmaya çalışılıyor. Hatay'ın her aşamasını gözlemleme şansım oldu. Zemin sağlamlaştırma çalışması, binaların yapılmasını yavaşlatıyor. Büyük oranda tamamlanmış, Hatay şehir merkezinde binalar ayağa kalkmaya başladı şehre uzaktan baktığınızda her noktasında vinç görünüyor. Tarihi bölgeleriyle ilgili ise henüz çalışma yapılmış değil. Saray Caddesi, eskiden cıvıl cıvıldı ancak şu an çalışma yok.

Hatay'da konteynerde yaşayanlar ne zaman evlerine kavuşacak?

Hatay için devletin takvimi bu yıl sonuna kadar konteyner kentte kimsenin kalmaması. 201 bin 431 hak sahiplerin teslim edilmiş. Anahtar veriliyor ama alt yapının tamamlanması henüz tamamlanmış değil.

Depremzedeler ev bekliyor: Ödemeler nasıl olacak?

Bölgede depremzedelerle de konuşan Cerit, konteynerlerde yaşayanların en büyük beklentilerinin 'evlerine geçmek' olduğunu vurguladı:
Evlerine taşınanların eksikleri var ama bir çatı altında olmanın mutluluğu var. Konteyner kenttekiler ise evlere geçmenin ümidi içindeler. Bir an önce sıcak yuvaya geçmeyi bekliyorlar. Ödemeyi de merak ediyorlar. Hak sahiplieri 2 yıl ödeme yapmayacak denmişti, sonrasında da hak sahipliğine göre değişecek.
Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
SON DEPREMLER
Türkiye ve yakın çevresinde son 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала