https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
Sputnik Türkiye
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu paylaştı. Adıyaman'da şehir bir başka bölgeye taşındığı için yapılaşma... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:25+0300
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6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen bölgelerde hala konteynerde yaşayanlar var. Depremin ardından hızla yapılaşma başladıysa da özellikle Hatay'da sürecin zemin sağlamlaştırma ile ilerlemesi yavaşlamaya sebep oluyor. Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında paylaştı. Osman Nuri Cerit, İletişim Başkanlığı'nın davetiyle önce Adıyaman sonrasında da Kahramanmaraş ve Hatay'ı yerinde inceledi. 'Adıyaman'da işler hızlı ilerliyor'Adıyaman'da yıkıcı depremlerin ardından yapılaşmanın diğer kentlere nazaran çok daha hızlı ilerlediğini belirten Cerit, sebebini şöyle açıkladı:Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın ardından ne yapıldı?Sputnik Muhabiri Cerit, Kahramanmaraş'ta da yapılaşma konusunda sona gelindiğini söyledi.'Hatay adeta bir vinç kent'Hatay 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelmişti. Yıkımın en çok burada gerçekleşmiş olması, kentin eski haline dönmesini de aynı oranda güçleştirdi. Peki şehir depremin 2. yılında ne durumda?Hatay'da konteynerde yaşayanlar ne zaman evlerine kavuşacak?Depremzedeler ev bekliyor: Ödemeler nasıl olacak?Bölgede depremzedelerle de konuşan Cerit, konteynerlerde yaşayanların en büyük beklentilerinin 'evlerine geçmek' olduğunu vurguladı:
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deprem, kahramanmaraş, adıyaman, hatay, türkiye, haberler, iletişim başkanlığı
deprem, kahramanmaraş, adıyaman, hatay, türkiye, haberler, iletişim başkanlığı
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
Özel
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu paylaştı. Adıyaman'da şehir bir başka bölgeye taşındığı için yapılaşma kısa sürdü ve neredeyse sona gelindi. Hatay'da ise durum farklı. Yıkımın fazla olması sonrası yapılaşmanın başlaması uzun sürdü. Şu sıralarda şehir adeta bir vinç kente dönmüş durumda.
6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen bölgelerde hala konteynerde yaşayanlar var. Depremin ardından hızla yapılaşma başladıysa da özellikle Hatay'da sürecin zemin sağlamlaştırma ile ilerlemesi yavaşlamaya sebep oluyor.
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında paylaştı. Osman Nuri Cerit, İletişim Başkanlığı'nın davetiyle önce Adıyaman sonrasında da Kahramanmaraş ve Hatay'ı yerinde inceledi.
'Adıyaman'da işler hızlı ilerliyor'
Adıyaman'da yıkıcı depremlerin ardından yapılaşmanın diğer kentlere nazaran çok daha hızlı ilerlediğini belirten Cerit, sebebini şöyle açıkladı:
Adıyaman'da şehir merkezinin yukarısında bir alan var yerleşim alanı değildi daha önce, buraya yeni bir kent kuruluyor 16 bin konutluk. Depremzedelerin bu bölgeye taşınması söz konusu zeminden dolayı. Oradaki kayalar dinamitle patlatılarak uygun hale getiriliyor. Öncesine şehir düz alana yapılmış, dağlık bölgeye yapmamışlar seneler önce. Ancak şimdi dinamitle patlatılarak bölge yaşama uygun hale sokuldu ve inşaat bitmek üzere. Bazı evler bitti, teslim edildi. Yetkililer kentlilerin taşınmak için okulların bitmesini beklediklerini söyledi. TOKİ'nin konutları da vardı. Bunlar da teslim edilmeye başlanmış. Eskiye nazaran çok daha iyi yapılarda vatandaşlar oturmaya başlamış. Çarşılar da hazırlanıyor. Adıyaman neden hızlı? Olduğu yere yapılaşma yapılması çünkü. Direkt yeni yapılaşma oldu Adıyaman'da.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın ardından ne yapıldı?
Sputnik Muhabiri Cerit, Kahramanmaraş'ta da yapılaşma konusunda sona gelindiğini söyledi.
Maraş'ta da tamamen tamamen bir yıkım olmadı, sağlam kalan bina çok fazlaydı, özellikle yamaca yapılan binalarda sağlam olan çoktu. Tarihi Çarşı bölgesi yıkılmıştı, inşaatlar tamamlanmak üzere, hedef yıl sonu. Konteynerde yaşayanlar bu bölgeye gelecek. Azerbaycan tarafından yapılan bir mahalle var. Gezdik orayı da. Kısa sürede teslim edilmesi gerekiyor.
'Hatay adeta bir vinç kent'
Hatay 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelmişti. Yıkımın en çok burada gerçekleşmiş olması, kentin eski haline dönmesini de aynı oranda güçleştirdi. Peki şehir depremin 2. yılında ne durumda?
Hatay'da işler o kadar kolay değil. Rezerv alan oluşturulması konusunda zorluk çekildi. Mevcut alana evler yapılmaya çalışılıyor. Hatay'ın her aşamasını gözlemleme şansım oldu. Zemin sağlamlaştırma çalışması, binaların yapılmasını yavaşlatıyor. Büyük oranda tamamlanmış, Hatay şehir merkezinde binalar ayağa kalkmaya başladı şehre uzaktan baktığınızda her noktasında vinç görünüyor. Tarihi bölgeleriyle ilgili ise henüz çalışma yapılmış değil. Saray Caddesi, eskiden cıvıl cıvıldı ancak şu an çalışma yok.
Hatay'da konteynerde yaşayanlar ne zaman evlerine kavuşacak?
Hatay için devletin takvimi bu yıl sonuna kadar konteyner kentte kimsenin kalmaması. 201 bin 431 hak sahiplerin teslim edilmiş. Anahtar veriliyor ama alt yapının tamamlanması henüz tamamlanmış değil.
Depremzedeler ev bekliyor: Ödemeler nasıl olacak?
Bölgede depremzedelerle de konuşan Cerit, konteynerlerde yaşayanların en büyük beklentilerinin 'evlerine geçmek' olduğunu vurguladı:
Evlerine taşınanların eksikleri var ama bir çatı altında olmanın mutluluğu var. Konteyner kenttekiler ise evlere geçmenin ümidi içindeler. Bir an önce sıcak yuvaya geçmeyi bekliyorlar. Ödemeyi de merak ediyorlar. Hak sahiplieri 2 yıl ödeme yapmayacak denmişti, sonrasında da hak sahipliğine göre değişecek.