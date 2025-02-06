https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html

Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri

Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri

Sputnik Türkiye

Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu paylaştı. Adıyaman'da şehir bir başka bölgeye taşındığı için yapılaşma... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

son depremler

deprem

kahramanmaraş

adıyaman

hatay

türkiye

haberler

iletişim başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093412067_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d91d98d241edfd1bd36dbb11312e339a.jpg

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, depremden en çok etkilenen bölgelerde hala konteynerde yaşayanlar var. Depremin ardından hızla yapılaşma başladıysa da özellikle Hatay'da sürecin zemin sağlamlaştırma ile ilerlemesi yavaşlamaya sebep oluyor. Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, 6 Şubat depremlerinin 2. yılında bölgedeki son durumu Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında paylaştı. Osman Nuri Cerit, İletişim Başkanlığı'nın davetiyle önce Adıyaman sonrasında da Kahramanmaraş ve Hatay'ı yerinde inceledi. 'Adıyaman'da işler hızlı ilerliyor'Adıyaman'da yıkıcı depremlerin ardından yapılaşmanın diğer kentlere nazaran çok daha hızlı ilerlediğini belirten Cerit, sebebini şöyle açıkladı:Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ın ardından ne yapıldı?Sputnik Muhabiri Cerit, Kahramanmaraş'ta da yapılaşma konusunda sona gelindiğini söyledi.'Hatay adeta bir vinç kent'Hatay 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelmişti. Yıkımın en çok burada gerçekleşmiş olması, kentin eski haline dönmesini de aynı oranda güçleştirdi. Peki şehir depremin 2. yılında ne durumda?Hatay'da konteynerde yaşayanlar ne zaman evlerine kavuşacak?Depremzedeler ev bekliyor: Ödemeler nasıl olacak?Bölgede depremzedelerle de konuşan Cerit, konteynerlerde yaşayanların en büyük beklentilerinin 'evlerine geçmek' olduğunu vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/turkiye-ve-yakin-cevresinde-son-2-yilda-107-bin-deprem-meydana-geldi-1093415827.html

kahramanmaraş

adıyaman

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş, adıyaman, hatay, türkiye, haberler, iletişim başkanlığı