Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri

Hatay'da işler o kadar kolay değil. Rezerv alan oluşturulması konusunda zorluk çekildi. Mevcut alana evler yapılmaya çalışılıyor. Hatay'ın her aşamasını gözlemleme şansım oldu. Zemin sağlamlaştırma çalışması, binaların yapılmasını yavaşlatıyor. Büyük oranda tamamlanmış, Hatay şehir merkezinde binalar ayağa kalkmaya başladı şehre uzaktan baktığınızda her noktasında vinç görünüyor. Tarihi bölgeleriyle ilgili ise henüz çalışma yapılmış değil. Saray Caddesi, eskiden cıvıl cıvıldı ancak şu an çalışma yok.