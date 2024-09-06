https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/fenomenlere-100-binlerce-lira-ceza-getiriyor-ortulu-reklam-nedir-ve-ceza-almamak-icin-ne-yapmali-1087485562.html

Fenomenlere 100 binlerce lira ceza getiriyor: Örtülü reklam nedir ve ceza almamak için ne yapmalı?

Fenomenlere 100 binlerce lira ceza getiriyor: Örtülü reklam nedir ve ceza almamak için ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya reklamlarına karşı bir uyarı yazısı yayımladı ancak milyonlarca takipçisi bulunan hesaplar dahi ceza yemekten kurtulamadı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T16:22+0300

2024-09-06T16:22+0300

2024-09-06T16:36+0300

türkiye

sosyal medya

reklam

influencer

ceza

ticaret bakanlığı

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Sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren influencerlar yani sosyal medya etkileyicileri, yaptıkları paylaşımlarla ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Öyle ki son dönemde milyonlarca takipçisi olan isimler de yüksek meblağda cezalar ödedi.Temizlik videolarıyla ünlenen Cem Özkök 'reklam' yazmadığı için 500 bin TL, gizli reklam yaptığı tespit edilen Şeyma Subaşı ise 550 bin TL ceza aldı.Peki paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar neler, örtülü reklam nedir ve neleri kapsıyor? Örtülü reklam nedir?Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin kılavuzunda örtülü reklam şöyle açıklanıyor:Örtülü reklam cezası sadece ticari hesapları mı ilgilendiriyor?Örtülü reklam konusunda Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan avukat Aigerim Sabit Bıkmaz, sosyal medya fenomenlerinden sıradan kullanıcılara kadar herkesi ilgilendiren ayrıntıları açıkladı.Örtülü reklam konusunda en merak edilen konuların başında 'bireysel hesaplar da ceza alabilir mi?' sorusu geliyor:Örtülü reklamda hesabın gizli ya da açık olması fark eder mi?Takipçi sayısı örtülü reklam cezasını etkiler mi?Sosyal medyada örtülü reklam yapanlara ne tip ceza uygulanıyor?Cezalardan birincisi idari para cezası. 2024 yılı için uygulanacak idari para cezası 550 bin lira olarak belirlendi ancak cezaların birden fazla tanımı ve uygulanış biçimi var. Bir diğeri, 'Tüketiciyi Yanıltıcı Reklamlardan Kaynaklanan Zararların Tazmini' Yani, eğer reklamlar tüketiciyi yanıltıyorsa, tüketici meydana gelen zarardan sorumlu tutulabiliyor.Bir de içerik engelleme durumları mevcut ki, o durumlar da şunlar:Bir ürün ya da mekân paylaşıldığında, karşılığında para almasa da reklam/reklam değildir yazmak şart mıdır?'Reklam değildir' yazısı neden eklenmeli?'İşbirliği' yazmak ne zaman gerekli?Paylaşımlardaki 'reklam' ve işbirliği' yazıları: Ne farkı var?‘Reklam değildir’ ifadesinin bir hükmü var mıdır?

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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