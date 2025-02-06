https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sinan-ates-cinayetine-iliskin-davada-yeni-gelisme-cinayet-buro-amiri-aykal-tahliye-edildi-1093431145.html

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada yeni gelişme: Cinayet Büro Amiri Aykal tahliye edildi

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada yeni gelişme: Cinayet Büro Amiri Aykal tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal tahliye edildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T16:02+0300

2025-02-06T16:02+0300

2025-02-06T16:02+0300

türkiye

sinan ateş

ülkü ocakları

mustafa ensar aykal

cinayet

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin yapılan yargılama sonucu hakkında tutuklama kararı verilen dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti Aykal’a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.Ne olmuştu?Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, 2 Ekim'deki karar duruşmasında, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özyağci'ya ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.Dosyada suça azmettiren sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmeden ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.5 sanığa hapis cezası verildiTasarlayarak öldürmeye yardım suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.Aykal'ın dosyası ayrılmıştıSanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım, Aykal hakkında ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterilmişti. Mahkeme Öktem ve Aykal’ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal’ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sinan-ates-cinayetinde-takipsizlik-karari-cikti-ayse-ates-isyan-etti-1092945007.html

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