https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sergen-yalcindan-kardesine-veda-dostlari-yalniz-birakmadi-1093435332.html

Sergen Yalçın'dan kardeşine veda: Dostları yalnız bırakmadı

Sergen Yalçın'dan kardeşine veda: Dostları yalnız bırakmadı

Sputnik Türkiye

Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:32+0300

2025-02-06T17:32+0300

2025-02-06T17:32+0300

spor

sergen yalçın

türkiye futbol federasyonu (tff)

acun ilıcalı

cenaze töreni

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Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı, son yolculuğuna uğurladı. Uzun süredir tedavi gören kardeşine veda eden Yalçın'ı dostları da yalnız bırakmadı. Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi. Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sergen-yalcinin-kardesi-gursoy-yalcin-hayatini-kaybetti-1093396541.html

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