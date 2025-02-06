https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sergen-yalcindan-kardesine-veda-dostlari-yalniz-birakmadi-1093435332.html
Sergen Yalçın'dan kardeşine veda: Dostları yalnız bırakmadı
Sergen Yalçın'dan kardeşine veda: Dostları yalnız bırakmadı
Sputnik Türkiye
Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:32+0300
2025-02-06T17:32+0300
2025-02-06T17:32+0300
spor
sergen yalçın
türkiye futbol federasyonu (tff)
acun ilıcalı
cenaze töreni
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Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı, son yolculuğuna uğurladı. Uzun süredir tedavi gören kardeşine veda eden Yalçın'ı dostları da yalnız bırakmadı. Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi. Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sergen-yalcinin-kardesi-gursoy-yalcin-hayatini-kaybetti-1093396541.html
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sergen yalçın, sergen yalçın kardeşi, sergen yalçın acun ılıcalı
Sergen Yalçın'dan kardeşine veda: Dostları yalnız bırakmadı
Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın'ı, son yolculuğuna uğurladı. Uzun süredir tedavi gören kardeşine veda eden Yalçın'ı dostları da yalnız bırakmadı.
Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi. Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.