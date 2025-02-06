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Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi: 6 bin 400'den fazla deprem yaşandı
Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi: 6 bin 400'den fazla deprem yaşandı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’ndeki Santorini-Amorgos bölgesinde 26 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 6 bin 400’den fazla deprem meydana geldi. Artan sismik hareketlilik... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:43+0300
2025-02-06T17:43+0300
dünya
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Santorini’de olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer yağmacılara karşı devriye gezmeye başladı.2 Şubat’tan itibaren Ege Denizi'nde 6 bin 400’den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre 4 bin 800’den fazla depremin 1.0 büyüklüğünü, 800’den fazlasının ise 2.5 büyüklüğünü aştığı ifade edildi. Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği tarafından Santorini Belediyesi'nde 1 Mart’a kadar sürecek olağanüstü hal ilan edildiği duyurulurken deprem riski nedeniyle bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Santorini’de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, depremden etkilenen bölgelerde yağma olaylarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve yerel yetkililer, özellikle boşaltılan evler ve iş yerleri çevresinde devriye gezerek olası yağmacıları engellemeye çalışıyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/deprem-riski-nedeniyle-bosaltilan-santorinide-yeni-tehlike-yetkililer-hirsizliga-karsi-onlemleri-1093426480.html
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deprem, ohal, ohal komisyonu, olağanüstü hal (ohal), ohal komisyonu, ohal ve kamu güvenliği kanunu, ohal işlemleri inceleme komisyonu, kısmi ohal, yunanistan, yunanistan ordusu, yunanistan sahil güvenlik, yunanistan parlamentosu, yunanistan savunma bakanlığı

Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi: 6 bin 400'den fazla deprem yaşandı

17:43 06.02.2025
© AP Photo / Petros GiannakourisEge deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Ege Denizi’ndeki Santorini-Amorgos bölgesinde 26 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 6 bin 400’den fazla deprem meydana geldi. Artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği tarafından Santorini Belediyesi'nde 1 Mart’a kadar sürecek olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer adadaki yağmacılara karşı önlemleri artırdı.
Santorini’de olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer yağmacılara karşı devriye gezmeye başladı.
2 Şubat’tan itibaren Ege Denizi'nde 6 bin 400’den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre 4 bin 800’den fazla depremin 1.0 büyüklüğünü, 800’den fazlasının ise 2.5 büyüklüğünü aştığı ifade edildi. Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği tarafından Santorini Belediyesi'nde 1 Mart’a kadar sürecek olağanüstü hal ilan edildiği duyurulurken deprem riski nedeniyle bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Santorini’de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, depremden etkilenen bölgelerde yağma olaylarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve yerel yetkililer, özellikle boşaltılan evler ve iş yerleri çevresinde devriye gezerek olası yağmacıları engellemeye çalışıyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeye çağırdı.
Yunanistan'ın Santorini adası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
DÜNYA
Deprem riski nedeniyle boşaltılan Santorini'de yeni tehlike: Yetkililer hırsızlığa karşı önlemleri artırdı
14:29
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