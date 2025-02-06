https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/santorinide-olaganustu-hal-ilan-edildi-6-bin-400den-fazla-deprem-yasandi-1093436221.html

Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi: 6 bin 400'den fazla deprem yaşandı

Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi: 6 bin 400'den fazla deprem yaşandı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’ndeki Santorini-Amorgos bölgesinde 26 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 6 bin 400’den fazla deprem meydana geldi. Artan sismik hareketlilik... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:43+0300

2025-02-06T17:43+0300

2025-02-06T17:43+0300

dünya

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ohal ve kamu güvenliği kanunu

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Santorini’de olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer yağmacılara karşı devriye gezmeye başladı.2 Şubat’tan itibaren Ege Denizi'nde 6 bin 400’den fazla deprem kaydedildi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre 4 bin 800’den fazla depremin 1.0 büyüklüğünü, 800’den fazlasının ise 2.5 büyüklüğünü aştığı ifade edildi. Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği tarafından Santorini Belediyesi'nde 1 Mart’a kadar sürecek olağanüstü hal ilan edildiği duyurulurken deprem riski nedeniyle bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Santorini’de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, depremden etkilenen bölgelerde yağma olaylarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve yerel yetkililer, özellikle boşaltılan evler ve iş yerleri çevresinde devriye gezerek olası yağmacıları engellemeye çalışıyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/deprem-riski-nedeniyle-bosaltilan-santorinide-yeni-tehlike-yetkililer-hirsizliga-karsi-onlemleri-1093426480.html

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